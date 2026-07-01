Министърът на отбраната на Украйна: Сега е моментът да увеличим натиска върху Русия

Украйна смята, че в момента има "прозорец от възможности" за увеличаване на натиска върху Русия и работи за разширяването му чрез технологични решения и подкрепа от международни партньори.

Министърът на отбраната на Украйна Михаил Федоров заяви това по време на съвместен брифинг за пресата с министъра на отбраната на Швеция Пол Йонсон, съобщава Укринформ.

"Наистина вярваме, че има "прозорец на възможностите" – и всички го виждаме. Цифрите са добре известни: май беше един от най-успешните месеци през последните години по отношение на териториите, възстановени от Украйна, в сравнение с руския напредък и загубите, понесени от руската армия. Виждаме и как работят логистичните блокировки. Разбира се, Русия се опитва да изгради система от малки мобилни огневи групи и да разположи голям брой системи за електронна война. Те ни противодействат и изграждат своя собствена система. Работим върху отварянето на следващия прозорец на възможностите, без да чакаме той да се затвори, защото победата във всеки технологичен цикъл е важна и трябва да инвестираме в нея", каза Федоров.

Той добави, че Украйна редовно обяснява на партньорите си кои видове помощ са най-ефективни за постигане на целите ѝ. Това включва изместване на приоритетите за финансиране към оръжия с голям обсег и дронове със среден обсег, както и ускоряване на разпределението на вече обявените пакети помощ.

Федоров отбеляза, че Обединеното кралство ще предостави на Украйна 750 милиона британски лири чрез механизъм, използващ замразени руски активи, докато други страни също ускоряват предварително обявената помощ. Той обаче заяви, че от 60-те милиарда долара, предвидени във формата Рамщайн тази година, досега са обявени само 40 милиарда долара, а част от финансирането не отговаря напълно на приоритетните нужди на Украйна.

"Важно е – и съм уверен, че партньорите разбират това – защото виждат колко последователно се придвижваме напред с това, което обявихме по-рано. Обясняваме как използваме помощта, която получаваме. Понякога дори отказваме определени категории оръжия, защото обясняваме, че за да постигнем целите си, се нуждаем от различна подкрепа. Затова искаме: да се разпределят средствата по-бързо или да се коригира предварително договорената помощ, например, да се премине от артилерия с малък обсег към системи с голям обсег или да се пренасочат средствата от области като ремонти към закупуване на дронове със среден обсег. Това е ежедневна работа по подобряване на качеството на помощта и обяснение на всички партньори, че съществува прозорец на възможностите и той трябва да се използва“, каза Федоров.

Той добави, че Украйна едновременно работи за отваряне на допълнителни "прозорци на възможности" и че партньорите все повече ще виждат последователността и нарастващите възможности на Украйна.

Украйна си е осигурила договор за стотици противобалистични ракети, преминава към вътрешно производство

Украйна е подписала голям договор за стотици ракети-прехващачи PAC-2 и PAC-3 с подкрепата на Германия, като доставките ще започнат следващата година, като същевременно се стреми към разработването на собствена противобалистична ракета, заяви министърът на отбраната на Украйна Михаил Федоров.

Той заяви, че Украйна също се стреми да заеме ракети „Пейтриът“ от страни партньори, докато не започнат договорените доставки.

"Благодарение на Германия подписахме голям договор за стотици от тези ракети, като доставките започват следващата година. Но искаме да вземем назаем ракети от някои страни сега и да ги върнем по-късно", каза той.

Федоров припомни, че по време на първата среща на Контактната група за отбрана на Украйна във формат Рамщайн, Киев се е стремил да получи ракети "Пейтриът" от европейските запаси, като е поискал една или две ракети от отделни страни и в крайна сметка е осигурил няколко десетки, което е помогнало за отблъскването на руските атаки през февруари и март.

Министърът заяви, че Украйна работи и за подписване на директни договори за закупуване на ракети PAC-3, продължава да ги получава от Съединените щати и проучва нови начини за осигуряване на допълнителни доставки от страни, които преди това не са ги предоставяли.

"Сега работим по подписването на директни договори за закупуване на ракети PAC-3, нещо, което никога досега не е било правено. Уверен съм, че това ще бъде постигнато скоро", каза Федоров.

Той призна, че настоящият брой на прехващачите "Пейтриът" остава недостатъчен, за да защити напълно системата за противовъздушна отбрана на Украйна, но заяви, че Киев има конкретен план за осигуряване на допълнителни ракети и "се бори за всяка една".

Федоров добави, че е обсъдил въпроса с шведския министър на отбраната Пол Йонсон и президента Володимир Зеленски, включително това, което той определи като "неочевидни решения" за ангажиране на нови партньори.

Според министъра, дългосрочната цел на Украйна е да разработи собствена противобалистична ракета, за да намали зависимостта си от чуждестранни доставки.

Той също така каза, че проектът е бил обсъден с шведската отбранителна компания Saab и шведския министър на отбраната, включително евентуалното използване на радарни системи на Saab като част от бъдеща украинска система за противобалистична отбрана. Той не разкри повече подробности, като заяви, че усилията се координират с прякото участие на президента Зеленски.

Президентът Володимир Зеленски заяви, че Украйна и нейните европейски партньори напредват с плановете си за създаване на антибалистична коалиция и разработване на системи за антибалистична отбрана в Европа. Представители на 13 държави и Офиса на генералния секретар на НАТО взеха участие в свързана среща на съветниците по национална сигурност.