Мирно срещу Лукеи и Дегир срещу Бен Мабрук в резервните битки в SENSHI Grand Prix

Четирима амбициозни бойци ще излязат на ринга на SENSHI с една цел – да заслужат мястото си сред резервите на Grand Priх турнира до 85 кг и да направят следваща крачка към върха в бойните спортове. На 11 юли на плажната арена до ресторант “Море“ в к.к. “Св. Св. Константин и Елена“ във Варна, бойците ще се изправят в два решаващи двубоя, които ще им дадат ценен шанс да се докажат пред взискателната публика на SENSHI. Победителите от двата мача имат шанс за включване в основната схема и ще се стремят да покажат, че са готови за големите предизвикателства.

33-годишният италианец Анджело Мирно пристига като дебютант, но с тежестта на големи световни титли. Той е световен шампион на WKU 2025, европейски шампион на WFMC от 2017 г. и шампион на WAKO Италия през 2016 г. Арената на SENSHI 32 за него е ново предизвикателство, в което ще трябва да докаже, че опитът и наградите му могат да се пренесат на следващо професионално ниво. Той ще търси зрелищна победа в международната верига.

Срещу него ще се изправи човек, който вече е печелил KWU SENSHI Световната купа за аматьори през 2024 г. – Рикардо Лукеи от Бразилия. На 28 години, той има световна титла на WKA по правила К-1 от 2025 г., както и титла от световното на WKA по фул контакт през 2025 г. Практиката и опитът, придобити на големите бойни форуми, комбинирани с познанията му за тази динамична среда го правят интересен противник.

Във втората резервна среща за първи път ще видим алжирецът Рами Дегир. 30-годишният боец е френски шампион в професионална категория през 2023 г., вицешампион и двукратен сребърен медалист на WAKO European Universities. С богатото си портфолио на аматьорската и професионалната сцена, на 11 юли Дегир ще направи дебюта си за веригата в резервен бой на SENSHI Grand Priх турнира.

Също за първи път на бойната арена, като негов опонент излиза Шариф Бен Мабрук от Тунис. Едва на 22 години той е световен шампион на Honor Fight League 2025 и победител в Honor Fight League 7. Със своята бързо развиваща се кариера и забележителни успехи, тунизиецът ще стъпи на големия ринг с амбицията да се наложи на международната сцена.

Всеки един от четиримата има шанс да влезе в основната схема на турнира при контузия на друг играч. Явно е, че всеки Grand Prix турнир е пълен с изненади и неочаквани обрати. Билетите за международната бойна галавечер са в продажба чрез мрежата на Eventim.bg.

SENSHI 32 Grand Prix се организира със съдействието на Професионалната лига на Световния киокушин съюз (KWU International Professional League), както и със специалната подкрепа на ЗАД "Армеец", MAX Sport, "България Еър", М Кар Груп – BMW дилър и “Св. Св. Константин и Елена Холдинг“.

Медийни партньори на SENSHI 32 Grand Prix са Boec.bg и Boec.com, Bulgaria ON AIR, MAX Sport, TrillerTV, Beyond Kickboxing, Gol.bg, Sportal.bg, Dir.bg, Topsport.bg, КWUSENSHI.com, KWUnion.com, KyokushinКarate.News, Fighto.News и Fight Sports Insider 24/7.