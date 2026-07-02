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Българин стана част от щаба на Новак Джокович за "Уимбълдън"

Това е инвеститорът, предприемач и консултант Константин Стоянов

02.07.2026 | 16:01 ч. 2
Снимка: архив, БГНЕС

Снимка: архив, БГНЕС

Българският инвеститор, предприемач и консултант Константин Стоянов влезе в щаба на сръбския тенисист Новак Джокович.

За момента е ясно, че той ще работи с носителя на 24 титли от Големия шлем по време на турнира "Уимбълдън", като вече изгледа двубоите му с китаеца Ибин У и гърка Стефанос Циципас от първия и втория кръг.

Стоянов, който също като Джокович живее в Монако, е основател на инвестиционната компания "Crown Ocean Capital". Освен в технологичния сектор българинът работи и като треньор по развитие на върхови постижения, посочват от reketiranje.net. Неговата работа е фокусирана върху развитието на високи постижения на отделни лица и екипи, като предоставя практически знания от бизнеса, лидерството и вземането на решения под напрежение.

Включването на Стоянов в екипа на Джокович е още едно доказателство, че сърбинът търси специалисти от различни области, с чиято помощ да доразвие играта си на корта и да успее да завоюва така желаната рекордна 25-а титла от Големия шлем.
(БТА)

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Тагове:

новак Джокович Константин Стоянов Уимбълдън
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