Руски военни блогъри: Свален е още един ударен хеликоптер Ка-52

Блогъри, свързани с руската армия, съобщиха за загубата на ударния хеликоптер Ка-52, без да посочат място, дата или причина. Към декември 2025 г. Oryx беше потвърдил загубата на поне 66 хеликоптера Ка-52, като украинските източници посочват, че до средата на 2026 г. броят им е достигнал 68.

Руски военни блогъри, които имат тесни връзки с въоръжените сили на страната, съобщават за загубата на още един атакуващ хеликоптер "Алигатор" Ка-52 – твърдение, което, ако бъде потвърдено, ще добави още един хеликоптер към броя на загубите, който и без това вече е най-големият брой загуби на хеликоптери в руската война в Украйна.

Блогърите не предоставиха подробности за мястото и времето на инцидента, нито за причината, нито за подразделението – такава неяснота е типична за ранните съобщения за загуби, циркулиращи в руските военни канали в Telegram, преди да се появят кадри от останките или доказателства с географска локализация. Към момента на публикуване руските власти не са направили изявление, което да потвърди или отрече загубата, пише Defence.

Според същите блогъри, свързани с военните, се съобщава, че един човек е загинал при инцидента – подробност, която би съответствала на начина, по който са се развивали редица предишни загуби на Ка-52 в хода на войната, тъй като конструкцията с коаксиален ротор на хеликоптера и тежкият му въоръжителен товар оставят малък шанс за оцеляване, когато той понесе пряко попадение, а не само повреди, с които може да се прибере в базата. Друг набор от източници, цитирани в руските медии, твърди, че хеликоптерът е летял в подкрепа на операция за прехват на украински ударни дронове, когато се е разбил – подробност, която би означавала значителна промяна, ако е точна, тъй като хеликоптерите Ка-52 първоначално са били въведени в експлоатация и използвани за противобронирани мисии и мисии за непосредствена въздушна подкрепа, а не за противовъздушна отбрана срещу малки безпилотни летателни апарати.

Ка-52 е двуместен атакуващ хеликоптер,

произведен от руския производител "Камов" и въведен в експлоатация от Руските въздушно-космически сили като една от основните военни платформи за борба с бронираната техника и за близка въздушна подкрепа. Той разполага с пилотска кабина с успоредно разположени седалки, а не с тандемно разположение, каквато се среща при повечето западни атакуващи хеликоптери – дизайнерски избор, целящ да подобри координацията между пилота и оператора на оръжията; освен това той е един от малкото хеликоптери в света, оборудвани с катапултиращи седалки – функция, която дава на екипажа възможност да се спаси от поразена машина, каквато повечето екипажи на вертолети в други въоръжени сили просто не разполагат. Въпреки тази предпазна функция, украински източници и доклади от отворени източници многократно са документирали случаи, в които екипажите на Ка-52 не са оцелели след свалянето на хеликоптера.

Откакто през февруари 2022 г. започна пълномащабната руска инвазия, Ка-52 понася загуби с темпо, което се откроява дори на фона на по-широкото изтощаване на руската хеликоптерна флота. Изследователи от отворени източници в блога Oryx, които съставят текуща статистика на визуално потвърдените загуби на руска техника въз основа на фото- и видеодоказателства, са документирали поне 68 хеликоптера Ка-52, унищожени, повредени или пленени. За сравнение, проследяването на Oryx показва, че другият основен руски атакуващ хеликоптер,

Ми-28, е загубил по-малко от една трета от броя на въздушните корпуси за същия период – разлика, която отразява колко силно руските командири са разчитали на Ка-52 за мисии, които многократно са го излагали на украински преносими системи за противовъздушна отбрана, дронове с изглед от първо лице и, по-скоро, FPV дронове с оптично насочване, които са до голяма степен имунизирани срещу електронното заглушаване, на което руските въздухоплавателни средства разчитат за защита.

Павел Лузин, руски политически анализатор и гостуващ изследовател във Флетчърската школа по право и дипломация, заяви пред Newsweek през 2023 г., че въпреки нарастващите загуби Москва имала малко алтернативи и продължавала да използва хеликоптера.

"Ка-52 е най-модерният и най-надеждният руски боен хеликоптер", каза Лузин.

Тази оценка помага да се обясни защо руските сили продължават да изпълняват мисии с Ка-52, дори и при нарастващия брой загуби година след година, тъй като алтернативите, включително остаряващият Ми-24 и по-малко способният Ми-28, предлагат на командирите по-малко възможности за прецизни удари срещу бронирана техника, за които Ка-52 е проектиран. Ако непотвърденото твърдение, че този хеликоптер е подкрепял мисия за прехват на дрон, се потвърди при по-нататъшно разследване, това би означавало, че руските командири са започнали да възлагат на най-ценния си атакуващ хеликоптер задачи, за които той никога не е бил създаден – знак за това колко силно нарастващата флота от дронове за удари на далечно разстояние на Украйна е натоварила съществуващата руска система за противовъздушна отбрана, а не доказателство за умишлена промяна в доктрината.