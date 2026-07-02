Франция се готви за война с висока интензивност в Европа

Френският парламент одобри нов закон за военното програмиране на 1 юли 2026 г., с който държавата се ангажира с бюджет за отбрана от приблизително 497 милиарда долара до 2030 г., съобщи Le Monde на 2 юли.

Народното събрание прие законопроекта на правителството ден след Сената, отбеляза вестникът, като законодателството е формулирано като частичен отговор на поуките, извлечени от войните в Украйна и Близкия изток.

"Войната с висока интензивност се завърна в Европа", заяви министърът на отбраната Катрин Вотрен в залата. "Балансът на силите се втвърдява и хибридните, кибер, космическите и информационните заплахи се умножават."

Законът не променя размера на френските въоръжени сили, добавя Le Monde, но се основава в голяма степен на бойния опит от Украйна. Той посочва по-специално значението на запасите от ракетни и артилерийски снаряди и нарастващото господство на дронове и насочва по-големи инвестиции в тези области.

В доклада се отбелязва, че законът позволява и на някои частни оператори, включително летища, да разполагат системи против дронове и да делегират дейността си на подизпълнители при определени условия.

Законът създава и ново "състояние на национална тревога за сигурността" - изключителен режим, който може да бъде обявен "в случай на сериозна и текуща заплаха". Той дава на правителството значителни правомощия да се отклонява от стандартите за опазване на околната среда или градското планиране.

Допълнителна разпоредба превръща Деня на отбраната и гражданството в Ден на мобилизацията, фокусиран върху познаването на въоръжените сили, и установява нова доброволна национална военна служба.

Траекторията на разходите обаче не е фиксирана

Тя трябва да се утвърждава всяка година по време на парламентарните дебати за бюджета и следователно може да бъде преразгледана, добавя Le Monde, въпреки че поддръжниците отбелязват, че някои индустриални инвестиции са трудни за прекратяване, след като бъдат стартирани.

Стремежът на Франция да превърне уроците от войната в способности вече е достигнал до пряко сътрудничество с Киев. През юни 2026 г. Париж и Украйна стартираха "Смела Франция". съвместна програма за отпускане на безвъзмездни средства на стойност около 22,8 милиона долара за разработване на ракети, безпилотни системи и технологии за противодействие на въздушни заплахи, като Вотрен присъства на подписването по време на изложението за отбрана Eurosatory.

Съгласно схемата френски и украински фирми за отбрана могат да спечелят безвъзмездни средства до 1,2 милиона долара, като първият конкурс е насрочен за септември 2026 г.