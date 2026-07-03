Земетресение с магнитуд 6,2 удари Източна Индонезия

Земетресение с магнитуд 6,2 разтърси района край източната част на Индонезия в петък, съобщи Геоложката служба на САЩ (USGS), като към момента няма данни за щети или пострадали.

Трусът е регистриран на дълбочина 120 километра, приблизително на 58 километра западно от Тобело в провинция Северно Малуку, в 11:31 местно време (02:31 GMT).

"Седях и пиех кафе на крайпътна сергия, когато изведнъж столът ми започна да се люлее. За момент се паникьосах, защото все още съм травмиран от минали земетресения“, каза пред агенция AFP Умар Абас, жител на Тернате, разположен на около 114 километра от епицентъра.

Индонезийската агенция по метеорология, климатология и геофизика (BMKG) заяви, че земетресението не представлява заплаха от цунами.

Индонезия и съседните държави изпитват честа сеизмична активност поради местоположението си в Тихоокеанския "огнен пръстен“, дъга от интензивна вулканична и тектонична активност, простираща се от Япония през Югоизточна Азия и през Тихоокеанския басейн.