Премиерът на Молдова Александру Мунтяну подаде оставка

Министър-председателят на Молдова Александру Мунтеану изненадващо обяви, че се оттегля от поста. Решението му води и до оставката на правителството, съобщава Ройтерс.

Мунтеану, който заемаше поста министър-председател от ноември 2025 г., не даде пълно обяснение за решението си.

"Днес мандатът ми като министър-председател приключва. В момента, в който осъзнах, че вече не мога да изпълнявам мандата си в съответствие с принципите и убежденията си, реших да се оттегля", каза политикът в пост в социалната мрежа Х.

Този ход представлява предизвикателство за президента Мая Санду и управляващата проевропейска партия "Действие и солидарност“ (PAS), която сега е на власт за втори пореден мандат.

Нов министър-председател

Съгласно парламентарната процедура в Молдова, Санду ще проведе консултации с парламентарните групи, след което ще номинира кандидат за министър-председател.

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62-годишният Мунтяну беше назначен след парламентарните избори през септември 2025 г., на които PAS постигна убедителна победа над проруски настроен съперник и спечели нов мандат за продължаване на курса на Молдова към Европейския съюз.

Преди това той е работил извън Молдова в продължение на около 20 години, включително за Световната банка.