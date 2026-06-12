Преговорите за присъединяване на Украйна и Молдова към ЕС започват в понеделник

Постоянните представители на 27-те държави от Европейския съюз се споразумяха днес да дадат ход на преговорите за членство с Украйна и Молдова, като първият им етап трябва да започне в понеделник, предаде Ройтерс.

Въпреки че Украйна продължава да се бори срещу руската инвазия, президентът Володимир Зеленски превърна членството в ЕС в ключова стратегическа цел, за да закрепи страната си в европейското политическо пространство, посочи агенцията.

Лидерите на ЕС се споразумяха да започнат преговори за присъединяване с Украйна и Молдова през декември 2023 г., но те не можеха да започнат по същество заради съпротивата на предишното унгарско правителство срещу кандидатурата на Киев за членство.

Новото правителство в Будапеща обаче постигна този месец споразумение с Киев за правата на унгарското малцинство в Украйна, с което бе проправен пътят Унгария да вдигне блокадата си върху първия етап от преговорите за членство.

На заседание в Брюксел днес посланиците се споразумяха, че и Украйна, и Молдова могат да започнат преговори по първия „клъстер“ от области на политиката, в които трябва да реформират законодателството си, за да го приведат в съответствие със стандартите на ЕС.

В процеса на присъединяване страните кандидатки водят преговори по политически „глави“, които са обединени в шест тематични клъстера. Те обхващат области, сред които основните права, вътрешният пазар и външните отношения.

„Днес Европейският съюз направи важна крачка напред“, заявиха в съвместно изявление председателят на Европейския съвет Антонио Коща и председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен.

„На първата междуправителствена конференция в понеделник ще отворим клъстера за основните въпроси – гръбнака на процеса на присъединяване“, заявиха те.

Преговорите за присъединяване към ЕС често са продължителни и включват години работа по осъществяването на реформи и покриването на европейските стандарти.

Коща и Фон дер Лайен заявиха, че днешното решение е „признание за решимостта, смелостта и усърдната работа, проявени от двете страни в напредъка на реформите, дори пред лицето на огромни предизвикателства. И сигнал, че предложението на ЕС за мир, стабилност и възможности е ненадминато“.