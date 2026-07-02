Дронове и F-16: Защо тази комбинация може да се окаже решаваща за Украйна

Украйна демонстрира, че истинската мярка за въздушната мощ се крие в нейните ефекти, а не просто в използването на самолети в традиционни роли. Лишен от модерни въздушни сили, Киев използва иновативна „мрежа за унищожение“ от сензори, дронове и ограничен брой западни самолети, за да осъществи ефективна въздушна блокада. Тази стратегия систематично нарушава руската логистика и командване, превръщайки активи като Крим в пасиви. Като налага разходи и изтощава руската отбрана, Украйна се стреми да разруши руския военен модел, основан на изтощаване. Интегрирането на безпилотни летателни апарати с пилотирани изтребители може да създаде мощно асиметрично предимство, което променя характера на войната – и може да ускори нейния край. Съюзниците трябва да подкрепят този интегриран подход с оръжия и чрез отмяна на ограниченията върху руските цели, пише Forbes.

Украйна демонстрира нещо, което всеки лидер в областта на сигурността трябва да разбере: въздушната мощ не се определя от платформата, която я осигурява — тя се определя от ефектите, които създава.

През цялата война Украйна се е сражавала без такъв вид модерни въздушни сили, каквито САЩ и НАТО биха сметнали за съществени за мащабни бойни операции. На нея са липсвали достатъчно модерни изтребители, самолети-цистерни, самолети за ранно предупреждение, платформи за електронна атака и прецизни боеприпаси. Тя е действала под сянката на гъстата руска противовъздушна отбрана и постоянните ракетни атаки и атаки с безпилотни летателни апарати. Въпреки това Украйна сега постига някои от същите оперативни ефекти, които традиционните въздушни сили се стремят да наложат: нарушаване на логистиката, парализиране на командването и контрола, унищожаване на противовъздушната отбрана и изолиране на бойното поле. Има две области на мисии, които имат пряко значение за създаването на тези условия: въздушно прекъсване и конвенционална стратегическа атака. Тази статия разглежда значението, въздействието и потенциала на първата.

Една руска част на фронта е само видимата част от един много по-голям военен организъм. Зад нея се намират горивни депа, складове за боеприпаси, ремонтни бази, железопътни възли, мостове, командни пунктове, комуникационни релейни станции, батареи за противовъздушна отбрана, резервни формирования и транспортни коридори. Ако тези системи бъдат постоянно нарушавани, фронтът става уязвим. Частите губят мобилност. Артилерийският огън намалява. Подкрепленията пристигат със закъснение или изобщо не пристигат. Командирите започват да действат реактивно. Системите за противовъздушна отбрана трябва да се преместват, да се разпръскват или да се скриват. Логистичните конвои се превръщат в цели. Това е класическа въздушна блокада, адаптирана към реалностите на войната в Украйна.

В доктрината на САЩ въздушната блокада има за цел да унищожи, наруши, забави или отклони военния потенциал на противника, преди той да може да бъде насочен срещу приятелските сили. Традиционно тази мисия се изпълнява от изтребители, бомбардировачи, оръжия за удари от разстояние и интегрирани мрежи за разузнаване, наблюдение и рекогносциране. Украйна не разполага с такава структура на силите в достатъчно количество. Но тя изгражда алтернативна мрежа за унищожение: сензори, оператори, безпилотни летателни апарати, крилати ракети, електронна война, кибердействия, специални операции, оръжия за удари от разстояние и сега – западни изтребители в ограничен брой. Възможността е тези елементи да се обединят в една кампания, а не да се разглеждат като отделни категории оборудване.

Освен това залогът е не само във военните последствия.

Крим, дълго време третиран от Москва като непотопим самолетоносач и логистичен център, се превръща в тежест. Той все повече се превръща в „самолетоносач“, на който е свършило горивото и не може да се презареди, като скоро ще остане без направление. Тогава той се превръща в политическо бреме, защото ако Крим наистина се отдели от Русия, същото ще се случи и с Путин. През януари 2022 г. Русия твърдо беше окупирала Крим и той нямаше да отиде никъде. Ако Путин загуби Крим обратно в полза на Украйна поради своята тридневна „специална военна операция“, за него би било почти невъзможно да оцелее след политическите последствия.

Значението на възникващата способност на Украйна за удари от средно разстояние и от голяма дълбочина с безпилотни летателни апарати директно ѝ позволява да провежда ефективни операции за въздушно прекъсване. Използваните оръжия често неформално се наричат „дронове“, но много от тях по-точно се разбират като безпилотни летателни апарати, „блуждаещи“ боеприпаси или крилати ракети. Каквото и да е наименованието, тяхната оперативна стойност е ясна. Те дават на Украйна способността да достигне отвъд непосредствения фронт, да нанесе удари по руската военна и спомагателна инфраструктура и да оспори дълбочината на бойното поле.

Предизвикателството пред Украйна не е просто да придобие повече безпилотни системи или повече бойни самолети. То е да ги комбинира в една съгласувана въздушна кампания. Безпилотните летателни апарати (БЛА) със среден обсег могат да потискат, отвличат вниманието, претоварват и разкриват руската противовъздушна отбрана. Традиционните бойни самолети могат да се възползват от пролуките, които те създават, като осигуряват противовъздушна отбрана, изстрелват оръжия с голям обсег, провеждат операции за противодействие във въздуха, както и интегрирани въздушно-сухопътни офанзиви. БЛА могат да разширят обсега, да генерират маса, да създават дилеми и да налагат разходи.

Украинските F-16 и Mirage 2000 осигуряват това, което безпилотните летателни апарати не могат: скорост (елемент на изненада), мощност (оръжия с тегло 2000 lb), способност за противовъздушна отбрана и, най-важното, лице, вземащо решения в реално време в пилотската кабина за динамична реакция. Комбинацията от двете – пилотирани самолети и безпилотни летателни апарати – осигурява възможности, с които руските въздушни сили никога не са се сблъсквали. Заедно те могат да постигнат ефекти, които нито един от тях не би могъл да постигне толкова ефективно сам.

Това е същността на съвременната въздушна мощ: не притежаването на платформи, а интегрирането на ефектите.

Руската теория за победата разчита силно на изтощаване.

Москва вярва, че може да понесе загуби, да напредва бавно, да изтощи Украйна и да изчака изчерпването на западната политическа воля. Отговорът на Украйна трябва да бъде да провали руския модел на изтощаване на оперативно ниво. Това изисква атакуване на системата, която поддържа руските сили – не само армиите на фронтовите линии.

Безпилотните летателни апарати със среден обсег могат да създадат асиметрия по няколко начина.

Първо, те могат да генерират маса на цена, която Русия трудно може да покрие. Един сравнително евтин безпилотен летателен апарат, който принуждава Русия да изстреля скъпа ракета „земя-въздух“, да премести радар, да укрепи логистичен възел или да оттегли средства за противовъздушна отбрана от фронта, вече е донесъл полза, дори и да не унищожи целта, към която е насочен. Налагането на разходи не е лозунг; то е фундаментална логика на военната кампания.

Второ, те могат да разтегнат руската отбрана по цялата територия. Русия не може да защити всяка железопътна линия, мост, горивен обект, щаб, енергиен възел и обект на противовъздушната отбрана от Луганск до Крим и до вътрешността на Русия. Всяка допълнителна защитена точка се превръща в проблем с разпределението на ресурсите за Москва. Украйна трябва безмилостно да се възползва от тази дилема.

Трето, те могат да подпомогнат традиционната въздушна мощ. Безпилотните ударни апарати могат да картографират реакциите на руската противовъздушна отбрана, да принудят радарите да се активират, да идентифицират пропуски и да претоварят местните отбранителни сили. Бойните самолети могат след това да действат с по-добра осведоменост и по-малък риск. От друга страна, бойните самолети могат да усложнят отбранителното планиране на Русия, да защитят украинското въздушно пространство и да нанасят удари с оръжия с голям обсег, докато безпилотните самолети оказват постоянен натиск на други места.

Четвърто, те могат да променят темпото на войната. Руската наземна кампания разчита на предсказуемост: натрупване на запаси, обстрел, атака, подкрепление, повторение. Устойчива кампания за прекъсване на снабдяването нарушава този ритъм. Тя принуждава руските командири да реагират на украинските ходове, вместо да изпълняват собствения си план по график.

Съюзниците на Украйна трябва да разберат последствията. Необходимостта не се състои само в повече самолети, повече прехващачи за противовъздушна отбрана или повече безпилотни летателни апарати. Украйна се нуждае от интегрирана архитектура на въздушната кампания и подход към планирането.

Това означава разузнавателна подкрепа, която може бързо да идентифицира, приоритизира и оцени целите. Означава сигурни комуникации и устойчиви канали за предаване на данни; интеграция на електронната война; и достатъчни запаси от боеприпаси за удари от разстояние. Това означава обучение на украинските планиращи не само да изпълняват бойни полети или да изстрелват безпилотни летателни апарати, а да проектират кампании, основани на ефекти във времето, пространството и функциите. Това означава да се даде на Украйна способността да нанася удари по военните системи, които Русия използва, за да убива украинци — не след като тези системи пристигнат на фронта, а преди да стигнат там.

Западът също трябва да спре да прави изкуствени разграничения, които дават предимство на руското управление на ескалацията пред украинското оцеляване. От твърде дълго време западните лидери се възпират от ескалационната реторика на Путин. Русия редовно нанася удари по украински цивилни граждани, училища, църкви, апартаменти и домове, електроенергийни мрежи, които ги осветяват и отопляват, пристанища, железопътни линии, летища и отбранителната промишленост. Украйна има пълното право да атакува руската военна инфраструктура, която поддържа агресията ѝ. Ограниченията, които пречат на Украйна да нанася удари по легитимни военни цели, само помагат на Русия да запази убежище, да събере сили и да удължи войната. Премахнете тези ограничения. Предоставете на Украйна оръжията, които ще съкратят тази война.

Тук има още един урок за Съединените щати и НАТО. Украйна не е просто получател на западната помощ. Тя е лаборатория за съвременна война. Американските въоръжени сили трябва да разположат наблюдатели в Украйна, за да проучат отблизо адаптацията и иновациите на страната. Бъдещите военни кампании няма да се водят само от системи с екипаж, нито само от безпилотни системи. Те ще се водят от интегрирани екипи от сензори, стрелци, примамки, средства за електронна атака, кибервъзможности, автономни системи и хора, вземащи решения.

Страната, която най-добре интегрира тези способности, ще спечели предимство.

Украйна сега има възможност да направи точно това. Нейният нарастващ капацитет за безпилотни удари на средно разстояние може да помогне за изолирането на руските сили, да намали военната полезност на Крим, да окаже натиск върху логистичната мрежа на Русия и да създаде възможности за традиционната въздушна мощ. Западните ѝ самолети, дори и в ограничен брой, могат да усилят тези ефекти, ако се използват като част от по-широка кампания а не като изолирани тактически средства. За съжаление, някои от украинските военни лидери – възпитани в духа на съветската доктрина – правят точно това, като използват наличните изтребители просто като въздушна артилерия.

Именно тук Украйна има неизползвано предимство. Руските въздушни сили няма да променят своята доктрина, но Украйна може да създаде асиметрично предимство, като приеме, планира и изпълни интегрирани съвместни въздушни операции. Към момента на написването на този текст Службата за сигурност на Украйна (СБУ) и Главната дирекция за разузнаване към Министерството на отбраната на Украйна (ГУР) разработват съвместни операции и създават доктрина за безпилотни летателни апарати (БЛА) в движение. Те не са обременени от предишната съветска доктрина за БЛА, защото такава никога не е съществувала. Въоръжените сили на Украйна трябва да последват този пример. Точно както иновативното приложение на украинските БПЛА, западните изтребители от четвърто поколение F-16 и Mirage 2000 представляват способности, които далеч надхвърлят традиционната съветска доктрина за въздушната артилерия. Ако въздушните сили на Украйна се развият, Русия ще има затруднения да им се противопостави.

Путин залага на маса, време и изтощение. Отговорът на Украйна трябва да бъде прецизност, интеграция и оперативна изобретателност.

Въздушната мощ винаги е била свързана с налагането на стратегически и оперативни ефекти от въздуха и на голямо разстояние. Украйна предефинира начина, по който тези ефекти могат да бъдат постигнати от държава без големи, традиционни въздушни сили. Следващата стъпка е да се съчетаят старото и новото: изтребители, оръжия за удари от разстояние, сензори, електронна война и безпилотни летателни апарати със среден обсег, действащи като единна въздушна сила.

Ако направи това, Украйна няма просто да се противопостави на руското настъпление. Тя може да създаде асиметрично предимство, което да промени характера на войната – и да ускори нейното приключване.