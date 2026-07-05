Повечето страни споделят общото разбиране, че САЩ нямат право да вземат решения вместо други. Това каза заместник-председателят на Съвета за сигурност на Русия Дмитрий Медведев, коментирайки неотдавнашното честване на 250-годишнината на Америка в своя Telegram канал.

"САЩ навършиха 250 години. Дали са пример за подражание или "империя на злото"?", каза още Медведев. "Според мен, нито едното, нито другото.Но ето за какво са съгласни повечето страни на планетата: Америка няма право да взема решения вместо други. Всяка държава – малка или голяма – може сама да реши своите проблеми", подчерта той.

"САЩ и Белият дом нямат право да налагат волята си на другите. Нека първо сами си оправят бъркотията."