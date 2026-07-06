Четирима туристи се удавиха само за час в курорта Кушадасъ в Турция

Четирима туристи се удавиха в рамките на един час в района на турския курорт Кушадасъ на Егейско море, съобщи агенция ИХА.

Силният вятър, духащ със скорост 23 км в секунда, големите вълни и активното морско течение са предизвикали за кратко време кризисни ситуации край плажната ивица, като 16 туристи са били спасени, но четирима други са загубили живота си, добавя агенцията.

Трагедията се е разиграла на плажа „Севги“, като в спасителната акция са участвали спасителни екипи на бреговата охрана и полицията. Въпреки усилията на медиците животът на четирима души не е могъл да бъде спасен.

Властите предупреждават, че туристите, плажуващи в турските курорти, трябва да обръщат сериозно внимание на предупрежденията за неподходящи условия за влизане в морето.

(БТА)