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Четирима туристи се удавиха само за час в курорта Кушадасъ в Турция

16 души са били спасени

06.07.2026 | 13:04 ч. 9
Снимка: архив, БГНЕС

Снимка: архив, БГНЕС

Четирима туристи се удавиха в рамките на един час в района на турския курорт Кушадасъ на Егейско море, съобщи агенция ИХА.

Силният вятър, духащ със скорост 23 км в секунда, големите вълни и активното морско течение са предизвикали за кратко време кризисни ситуации край плажната ивица, като 16 туристи са били спасени, но четирима други са загубили живота си, добавя агенцията.

Трагедията се е разиграла на плажа „Севги“, като в спасителната акция са участвали спасителни екипи на бреговата охрана и полицията. Въпреки усилията на медиците животът на четирима души не е могъл да бъде спасен.

Властите предупреждават, че туристите, плажуващи в турските курорти, трябва да обръщат сериозно внимание на предупрежденията за неподходящи условия за влизане в морето.
(БТА)

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