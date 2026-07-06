Спипаха 26-годишен дрогиран с откраднат Mercedes край Стара Загора

26-годишен мъж е задържан в старозагорското село Хрищени с краден автомобил Mercedes, съобщиха от Областната дирекция (ОД) на МВР в Стара Загора. При проверката е установено, че той е неправоспособен, а тестът му за наркотици е дал положителен резултат.

Сигналът за отнетата кола е подаден в 8:50 часа на 3 юли от 41-годишен мъж. По негови данни автомобилът е бил паркиран на улица в Стара Загора и е изчезнал в периода между 22:00 часа на 2 юли и 8:40 часа на следващата сутрин.

След проведени оперативно-издирвателни действия колата е открита още същия ден около 16:20 часа в село Хрищени. Зад волана е бил 26-годишният мъж. При тест с техническо средство за употреба на наркотични вещества уредът е отчел положителен резултат за амфетамин и метамфетамин.

В сектор "Пътна полиция" е образувано бързо производство под надзора на Районната прокуратура в Стара Загора, като мъжът е задържан за срок до 24 часа.

В края на юни при специализирана полицейска операция на територията на Областната дирекция на МВР в Стара Загора са съставени 17 акта за установени нарушения. Сред тях са управление на моторно превозно средство с тъмни стъкла, управление от неправоспособен водач и отказ за тестване за употреба на алкохол, пише БТА.