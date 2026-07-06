5 начина да се предпазите от енергийни вампири в офиса

Енергийните вампири в офиса не пият кръв, но изсмукват мотивацията, времето и доброто ви настроение. Те са колегите, които постоянно се оплакват, клюкарстват, прекъсват ви, за да ви споделят техните драми или товарят върху вас своите задачи и емоции.

Добрата новина е, че има конкретни техники, които наистина помагат да се предпазите. Кои са те?

Създайте „емоционална броня“ (визуализация)

Преди да влезете в офиса или преди среща с такъв колега, отделете 30 секунди за мислена визуализация. Представете си, че около вас има прозрачен, но здрав защитен щит, през който чувате думите, но те губят негативния си заряд. Или си представете, че сте обвити в топла, златиста светлина, която връща тяхната тежка енергия обратно, без да ви наранява. Това не е магия, а психологически трик, който подсъзнателно ви помага да останете дистанцирани и да не приемате всичко лично.

Техниката „Сив камък“

Това е един от най-ефективните методи срещу хора, които търсят внимание или драма. Когато вампирът започне своя монолог с клюки, оплаквания или провокации, превърнете се в сив, скучен камък.

Давайте неутрални, едносрични отговори като: „Разбирам“, „Интересно“, „Ще видим“. Не задавайте допълнителни въпроси, не показвайте учудване или силна реакция. Ключът е да не му давате емоционалното гориво, което търси. Когато осъзнае, че не получава реакция от вас, много бързо ще се насочи към друга „жертва“.

Определете „времеви прозорец“ и го затворете с факти

Ако човекът влезе в офиса ви с молба да „си поговорите“ или „да ви пита нещо“ (а всъщност идва да ви излее кофа с негативи), не го оставяйте безкрайно. Кажете веднага: „Имам точно 5 минути преди среща/задача, какво точно се случва?“.

Дръжте телефона или бележника в ръка, стойте прави (ако той седи, не сядайте и вие). Когато времето изтече, кажете: „Трябва да се връщам към работа, но ти благодаря, че сподели. Сигурен/на съм, че ще се справиш!“. По този начин показвате, че слушате, но поставяте твърда граница и го връщате към отговорността за собствените му проблеми.

Източник: Енергийни вампири в офиса? 5 трика как да се предпазите