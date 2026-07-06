Съдбата си знае работата: Мъж, инсценирал смъртта си, за да избегне затвор, почина зад решетките

Мъж от Роуд Айлънд, който избяга в Европа и инсценира собствената си смърт, за да избегне обвинения в изнасилване в Юта, почина по-малко от година след като беше осъден.

38-годишният Никълъс Роси е обявен за мъртъв в местна болница в 20:32 ч. в четвъртък, 25 юни, съобщи Департаментът по изпълнение на наказанията в Юта в изявление на следващия ден.

"Роси почина от усложнения на съществуващо заболяване, след като избра да прекрати медицинското си лечение. Това уведомление следва комуникация със семейството на Роси и неговите жертви."

Допълнителни подробности за здравословното му състояние не бяха известни веднага.

Роси, който е използвал и името Никълъс Алахвердиан, към момента на смъртта си е изтърпявал обща присъда от 10 години до доживотен затвор, посочиха властите, цитирано от People.

Двете дела за изнасилване

Той бе осъден по две отделни дела за изнасилване през август и септември 2025 г., съобщи тогава списанието.

Прокурори в окръг Солт Лейк твърдят, че той е изнасилил 21-годишната си приятелка - с която се запознал онлайн през 2008 г. и имал връзка около месец - в апартамента си в Орем, Юта, по време на спор за раздяла и за това дали двамата ще се оженят.

През 2017 г. Роси избягал във Великобритания или Ирландия. След това използвал един от многото си псевдоними, за да се премести в Шотландия, съобщава The New York Times.

Година по-късно властите го идентифицирали като заподозрян във второ дело за изнасилване от 2008 г. при преглед на стари комплекти с доказателства от случаи на сексуално насилие, посочва изданието. В този случай властите твърдят, че Роси е изнасилил друга своя бивша приятелка в апартамента си, когато тя дошла да вземе пари, които според нея той ѝ бил откраднал, съобщава CBS News.

Бягството, фалшивата смърт и животът с чужда самоличност

Месеци след като му били повдигнати обвинения по второто дело, докато все още се намирал в Шотландия, Роси инсценирал собствената си смърт. В онлайн некролог се твърдяло, че е починал на 29 февруари 2020 г. от неходжкинов лимфом.

Той бил арестуван на следващата година в болница в Глазгоу, където се лекувал от COVID-19, след като някой разпознал характерните му татуировки, споделени в известие на Интерпол, съобщава Associated Press. Той бил екстрадиран в САЩ през януари 2024 година.

Роси, който се явявал в съда в инвалидна количка и с кислородна маска, продължил да настоява, че е невинен дори след присъдите си. Той твърдял, че е ирландец на име Артър Найт и че е натопен. Според информацията той говорил и с фалшив британски акцент.

"Не съм виновен за това. Тези жени лъжат", заяви той в съда по време на произнасянето на присъдата си през октомври 2025 година.

А съдията описал Роси като "сериен насилник на жени"..