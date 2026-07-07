BGONAIR Live
BGONAIR Live Днес | 53

Бъди LIVE с Dnes.bg: Ясен е печелившият в играта с билети за Aniventure Comic Con

Фестивалът е на 11 и 12 юни

07.07.2026 | 12:26 ч. Обновена: 07.07.2026 | 12:26 ч. 0
Бъди LIVE с Dnes.bg: Ясен е печелившият в играта с билети за Aniventure Comic Con

Остават броени дни до новото издание на фестивала Aniventure Comic Con 2026. На 11 и 12 юли София отново ще се превърне в център на поп културата, събирайки на едно място кино, сериали, аниме, манга, комикси, гейминг, косплей, музика, изкуство и развлечения за цялото семейство.

Свързани статии

Вече е ясен и печелившият, който ще се сдобие с двоен билет за двата дни на събитието. 

Това е Емилия Дачева.

Екипът на Dnes.bg ще се свърже с нея, за да уточним как да получи наградата си.

Благодарим на стотиците наши читатели, които се включиха в играта ни, очаквайте следващите скоро.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Добави ни в предпочитани източници в Google

Тагове:

Aniventure Comic Con
Новини
Виж всички новини
Свободно време
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem