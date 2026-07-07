Бъди LIVE с Dnes.bg: Ясен е печелившият в играта с билети за Aniventure Comic Con

Остават броени дни до новото издание на фестивала Aniventure Comic Con 2026. На 11 и 12 юли София отново ще се превърне в център на поп културата, събирайки на едно място кино, сериали, аниме, манга, комикси, гейминг, косплей, музика, изкуство и развлечения за цялото семейство.

Вече е ясен и печелившият, който ще се сдобие с двоен билет за двата дни на събитието.

Това е Емилия Дачева.

Екипът на Dnes.bg ще се свърже с нея, за да уточним как да получи наградата си.

Благодарим на стотиците наши читатели, които се включиха в играта ни, очаквайте следващите скоро.