Руските дронове обезлюдяват фронтовите градове на Украйна

Руските сили систематично използват дронове с изглед от първо лице (FPV), артилерия и планиращи бомби, за да направят украинските фронтови общности необитаеми, стратегия, която президентът Зеленски нарича "сафари-подобен лов на цивилни". Неотдавнашен удар с дрон срещу микробус в Херсон, при който загинаха двама души, подчертава това умишлено насочване към транспорт и логистика. Атаките с дронове в Херсон са се удвоили, като ООН заключи, че тези широко разпространени нападения представляват убийство като престъпление срещу човечеството. Експертите описват Херсон като "лаборатория" за тази "обсада с дронове", предназначена да наруши градския живот и да принуди обезлюдяването. Тези тактики, включително пускането на противопехотни мини и запалителни смеси, сега се разпространяват в други региони, използвайки евтини дронове за непрекъснат натиск.

На 1 юли руски дрон с изглед от първо лице (FPV) удари цивилен микробус, превозващ пътуващи през центъра на Херсон, убивайки двама пътници и ранявайки девет други. Вместо изолиран инцидент, това отразяваше по-широка стратегия за преобразуване на фронтовите райони на Украйна, пише Forbes.

Russians are dropping thousands of mines across Kherson city centre. They are literally everywhere. Bus stops, outside cafés, places where civilians walk every day. These are not aimed at soldiers. It’s completely indiscriminate and designed to murder and terrify civilians.… pic.twitter.com/lhM2cwE6zd — Caolan (@CaolanReports) April 8, 2026

Русия сега комбинира дронове с предно оръжие,

артилерия, планиращи бомби и дистанционно доставяни противопехотни мини в координирани усилия, за да направи фронтовите общности необитаеми. Освен конвенционалните бомбардировки, тя нарушава транспорта, аварийните служби, хуманитарните операции и местната търговия, принуждавайки цивилното население да напусне.

Олександър Толокоников, заместник-началник на Херсонската регионална военна администрация, написа през май, че руските атаки с дронове са се увеличили повече от два пъти през предходната година, от приблизително 2500 седмично до около 5500. Той добави, че руските дронове сега атакуват транспорт и логистика, като повреждат или унищожават най-малко 230 цивилни и аварийни превозни средства само през април 2026 г.

Моделът се простира отвъд докладите на украинското правителство. През май 2025 г. Независимата международна комисия за разследване на Украйна към ООН заключи, че руските атаки с дронове срещу цивилно население в Херсонска област са били широко разпространени и систематични и представляват убийство като престъпление срещу човечеството.

Разследващите документираха многократни атаки срещу пешеходци, велосипедисти, цивилни превозни средства, линейки и екипи на спешните служби, като заключиха, че нападението е имало за цел да разпространи терор и да принуди цивилните да напуснат региона.

Зарина Забриски, американска журналистка, живееща в Херсон и режисьор на документалния филм "Херсон: Човешко сафари", заяви, че фокусът на Русия се е изместил от простото поразяване на цели към нарушаване на основните функции на градския живот.

🔴 Kherson: A mother, injured, speaks of her daughter Svitlana, 18, killed by a Russian drone this morning. Svitlana was on her way to take photos for her college application. The drone hit a public bus during morning commute hours, killing 2, injuring 8. Stop human safari. pic.twitter.com/Gm9n8HMVNT — Zarina Zabrisky 🇺🇸🇺🇦 (@ZarinaZabrisky) July 1, 2026

Според Забриски руските сили също разширяват използването на дронове отвъд директните атаки, като пускат камуфлирани противопехотни мини по пътищата и в жилищните райони, за да ограничат движението на цивилните. Съвсем наскоро дронове се използват за пускане на запалителни смеси, които запалват жилищни сгради и жилищни блокове.

Тя добави, че подобни методи сега се появяват около Никопол, Суми, Запорожие, Краматорск и Константиновка, което предполага, че Русия възпроизвежда подход, усъвършенстван за първи път в Херсон другаде по фронта.

Наталия Кузовова, професор от Херсон, която избяга от руската окупация през 2022 г. и чийто дом по-късно беше разрушен по време на руски обстрел, ми каза, че атаките трябва да се разбират като единична военна кампания, а не като изолирани актове на насилие.

Тази оценка се повтаря от Алина Головко, съосновател на хуманитарната организация "Добра справа", която евакуира цивилни от фронтовите градове в Донбас.

Головко каза, че руски дронове FPV са насочени към цивилни в Славянск и Краматорск.

В статия от януари 2025 г. The Economist съобщи, че Роман Мрочко, началник на Военната администрация на град Херсон, е предположил, че руските сили може да използват Херсон като тренировъчен полигон за оператори на FPV дронове, като същевременно отбелязва други възможни обяснения, включително създаването на буферна зона или подготовка за бъдещи офанзиви.

Украинският историк Ярослав Грицак каза, че технологията е нова, но стратегията не е. Той вижда ехо от руските кампании в Чечня, където руските сили умишлено са атакували пазари, претъпкани улици и други места за събиране на цивилни. Това, което се е променило, каза той, е, че евтините дронове сега позволяват подобен натиск да се прилага непрекъснато и на много по-ниска цена.