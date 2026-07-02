Пожарникари спасиха малко куче от бурята в София ВИДЕО

Пожарникари успяха са спасят малко кученце по време на снощната буря в столицата. Пожарникарите успяха да го извадят от придошлите води на реката при Лъвов мост.

Животното е било забелязано в коритото на Владайска река, откъдето не е успявало да се измъкне заради силното течение.

След подаден сигнал екип на пожарната пристига незабавно на място, съобщава Bulgaria ON AIR.

Спасителите внимателно подготвят оборудването си и слизат по стръмния бряг, въпреки мокрия и хлъзгав терен. Пожарникарите успяват да извадят кученцето.

Животното е приютено от жена, присъствала на акцията, а стопаните му се издирват.

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