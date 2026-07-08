"Не искаме да живеем като зомбита": Как хората край Донбас продължават живота си въпреки опасността

С настъпването на нощта Славянск се превръща в призрачен град. Това е часът на дроновете.

"Ловуването" им започва "при залез слънце", така беше предупредил Михаил, украински пилот на подобни устройства.

Жителите, а оттам и посетителите, са били принудени да се научат да различават звуците, за да избегнат катастрофата.

Страховитото бръмчене на FPV-те. Най-малките, които обикновено се приближават към жилищата в търсене на военни автомобили или просто разсеяни минувачи. Те обикновено са придружени от изстрелите на онези, които се опитват да ги свалят.

Човек може да се скрие от FPV. Те са натоварени с няколко килограма експлозив. Не същото важи за "Молния" или "Шахед" – други безпилотни летателни апарати (UAV) –, способни да разрушат къща. Когато се чуе ехото на двигателя им – много подобно на това на мотоциклет, единственият вариант е да се скриеш до стената на коридора и да се надяваш, че само минава оттам.

Славянск и съседният град Краматорск – част от така наречената крепост Донбас, създадена през 2014 г.,

са свидетели през последните месеци на постепенното приближаване на фронта, което е предизвикало нарастващ ексodus на населението и коренна промяна в облика на двата града.

И двете са особено символични за украинците, тъй като преди 12 години бяха основна крепост на подкрепяното от Москва въстание, докато не бяха превзети отново от Киев.

Не е необичайно всяка сутрин да се натъкнеш на изгорелите останки от коли, които са били мишени на тези устройства. Вече са много малко тези, които паркират на открито. Повечето се опитват да скрият превозните си средства под дърветата.

На 25-и миналия месец руска ракета „Молния“ прелетя на няколко метра от бензиностанцията, където този репортер зареждаше. Много местни жители вече са свикнали с опасността и затова репортерът беше единственият, който се опита да се скрие. Служителите продължиха да пълнят резервоарите на автомобилите, без да се смутят. Въпреки че бензиностанцията не беше цел на летателния апарат, същия ден няколко безпилотни летателни апарата от Москва експлодираха в бензиностанции в Суми, Запорожие и в самия Краматорск.

Атаките срещу тези бензиностанции са част от руската стратегия за изолиране на украинските снабдителни маршрути, и по-специално тези, които водят към Донецката област, където се намират Славянск и Краматорск, пише испанският El Mundo.

Достатъчно е да се кара по пътя, свързващ този регион с Харков, Днипро или Павлоград, за да се види безкрайна поредица от тези обекти, превърнати в изгорели останки.

В някои от тях, като например тази на фирмата Wog, разположена на изхода от Павлоград – входната врата към района на Донбас, все още се виждат каросериите на два автомобила, които вероятно са били на бензиностанцията по време на въздушното бомбардиране и са изгорели напълно, както и останалата част от обекта.

Както Славянск, така и Краматорск преживяха прилив и отлив на миграция след нахлуването през 2022 г. Десетки хиляди избягаха в началото на руската офанзива, но по-късно, когато видяха, че бастионът на Донбас издържа на натиска, започнаха масово да се връщат.

От началото на тази година руснаците са убили 20 души и са ранили най-малко 141.

Една четвърт от домовете и инфраструктурата са повредени или напълно разрушени.

Новините, доминиращи в дигиталните медии в Донецка област, сега се въртят около приюти за разселени хора, фирми за преместване и статии, предлагащи съвети как да "подготвите къща или апартамент преди да си тръгнете".

Седмица след седмица жителите на тези градове са свидетели на затварянето – а в някои случаи и на опустошаването – на най-емблематичните си предприятия. Краматорск например реши да построи това, което вече се нарича "Нов Краматорск", близо до Карпатите в Западна Украйна, където са се преместили компании като Машиностроителния завод KZVV, един от основните индустриални комплекси на страната. Това е историческа ирония, защото с напредването на нацистките войски на изток през Съветския съюз, Москва премести своите индустрии във вътрешността на своята територия.

Обявеното затваряне на Невероятния рибен аквариум в Краматорск е част от модел, при който градовете, обсадени от руската армия, постепенно "изчезват".

Опустошението, причинено от дронове, ракети и бомби, става все по-очевидно както в Славянск, така и в Краматорск. Изгорели или превърнати в руини жилищни блокове са честа гледка по главните пътища.

Най-ясният индикатор за това как войната се приближава все повече до тези анклави е подмяната на прозорците с дървени панели, които се превръщат в норма в домовете и предприятията.

Руският президент Владимир Путин заяви в интервю на 28 юни, че силите му са напреднали и сега са само на осем или девет километра от Славянск и на четири от Краматорск.

ISW изчисли, че при сегашните темпове на руското настъпление, армията ѝ ще се нуждае от почти четири години, за да постигне тази цел.

"Сроковете, определени от Кремъл, са далеч от реалността на представянето на руските сили на бойното поле", коментира аналитичният център.