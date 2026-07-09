BGONAIR Live
BGONAIR Live Днес | 110

Захарова: Време е Берлин да сложи край на агресивната война, водена от киевския режим

Предложи на германските дипломати да преминат към обществен транспорт

09.07.2026 | 19:41 ч. 23
Снимка: БГНЕС/ EPA

Снимка: БГНЕС/ EPA

Говорителят на руското външно министерство Мария Захарова предложи на дипломатите от германското посолство в Русия да преминат към обществен транспорт, след като изразиха опасения относно горивото.

"Тук германското посолство ни каза за проблеми с бензина и че е необходимо да се сложи край на това, което те нарекоха „агресивна война“. Съгласни сме, че е време Берлин да сложи край на агресивната война, водена от киевския режим. Междувременно, нека загрижените германски дипломати използват обществен транспорт – те също ще разберат как е завършила Великата отечествена война и кои са бандеровците", написа Захарова в своя Telegram канал.

Свързани статии

По-рано германското посолство в Москва публикува видеоклип в своя Telegram канал, в който се обсъжда въпросът.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Добави ни в предпочитани източници в Google

Тагове:

Захарова Берлин Русия Украйна война
Новини
Виж всички новини
Свят
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem