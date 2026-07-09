Говорителят на руското външно министерство Мария Захарова предложи на дипломатите от германското посолство в Русия да преминат към обществен транспорт, след като изразиха опасения относно горивото.

"Тук германското посолство ни каза за проблеми с бензина и че е необходимо да се сложи край на това, което те нарекоха „агресивна война“. Съгласни сме, че е време Берлин да сложи край на агресивната война, водена от киевския режим. Междувременно, нека загрижените германски дипломати използват обществен транспорт – те също ще разберат как е завършила Великата отечествена война и кои са бандеровците", написа Захарова в своя Telegram канал.

По-рано германското посолство в Москва публикува видеоклип в своя Telegram канал, в който се обсъжда въпросът.