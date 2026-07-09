Силни бури връхлетяха части от България ВИДЕО

Лятна буря връхлетя Стара Загора този следобед. Ураганен вятър повали дървета, силният дъжд наводни улици в града.

Бурята е продължила около 10-15 минути, но е нанесла сериозни щети.

Кметът на Стара Загора Живко Тодоров съобщи, че на този етап има 8 паднали дървета. Ул. "Гурко" при "Парчевич" е затворена, поради дърво на платното. Има скъсани участъци от контактната мрежа на тролейбусния транспорт.

"Изля се доста силен дъжд. На този етап има 8 паднали дървета. Ул. “Гурко” при “Парчевич” е затворена, поради дърво на платното. Имаме скъсани участъци от контактната мрежа на тролейбусния транспорт. Всички сигнали се обработват. Ще има цяла нощ дежурни, които ще отстраняват последствията от бурята", написа кметът на Стара Загора.

Силни бури имаше и в областите Шумен и Велико Търново, където на места паднаха градушки.

"Сбъднаха се прогнозите за гръмотевични бури, силни ветрове и дори градушки в Югоизточна и Североизточна България. Макар и на изолирани места, имахме данни за паднали градушки и силни пориви на вятъра. През следващите часове тези бури ще преминат през страната, а към края на деня времето постепенно ще се стабилизира.

Към 19:20 ч. силна буря връхлита Елхово, като се очакват материални щети. За съжаление, тя вероятно ще нанесе сериозни поражения на земеделската продукция в района. Към този момент буря преминава и над Шумен, като се очаква да достигне Варна в рамките на следващите два часа.

За днес издадохме предупреждение от ниво 2 за гръмотевични бури", написаха от MeteoBalkans.