Животът на Доли Партън ще блести на Бродуей

Мюзикълът за Доли Партън ще излезе на Бродуей (Broadway) тази зима.

Спектакълът, който вече носи заглавието "Доли: истински оригинален мюзикъл" ("Dolly: A True Original Musical"), ще започне предварителни представления в театър "Сейнт Джеймс" ("St. James Theatre") на 7 декември. Официалната премиера е насрочена за 19 януари - датата, на която Партън ще навърши 81 години. Мюзикълът за живота и кариерата ѝ стига до Бродуей, след като през юли 2025 г. беше представен за първи път в Нашвил.

Песните, животът и сцената

Спектакълът включва музика от най-известните песни на Партън, сред които "I Will Always Love You", "Jolene", "Coat of Many Colors" и "9 to 5", както и нови песни, които тя е написала специално за мюзикъла. Партън е съавтор на либретото заедно с Мария С. Шлатър, която е сценарист на филма "Коледата на Доли Партън на площада" ("Dolly Parton’s Christmas on the Square"). Режисьор е Бартлет Шер, носител на награда "Тони" (Tonny) за "Южен Пасифик" ("South Pacific").

"Целият ми живот е мюзикъл. Всъщност една голяма опера - и нямам търпение да ви я представя на Бродуей. Надявам се да ви е толкова приятно да я гледате, колкото на мен ми беше да я живея", казва Партън.

Актьорският състав за Бродуей постановката ще бъде обявен на по-късен етап. В Нашвил Кари Сейнт Луис, Кейти Роуз Кларк и Куин Титкомб изиграха Партън в различни етапи от живота ѝ.

Партън вече има история с Бродуей - тя е автор на номинираната за "Тони" музика към сценичната адаптация "От 9 до 5: Мюзикълът" ("9 to 5: The Musical"), която се игра на през 2009 година.

"Улавя духа на тази невероятна жена"

Продуценти на спектакъла са Дани Нозел, Адам Спиърс от ATG Productions и Gavin Kalin Productions. Мюзикълът ще заеме театър "Сейнт Джеймс" след "Титаник" ("Titanique"), чиито представления в момента са планирани да приключат през септември.

"След всичко, което научихме по време на световната премиера в Нашвил, оформяме спектакъла и задълбочаваме разказа, така че Бродуей продукцията напълно да улови духа на тази невероятна жена. Да открием спектакъла на 81-вия рожден ден на Доли не е просто честване на важен личен момент, а празник на един живот, изграден от щедрост, смелост и смисъл - живот, който в този момент изглежда не само вдъхновяващ и извисяващ, но и необходим", казва Спиърс, цитиран от The Hollywood Reporter.