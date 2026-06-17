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Случайна среща: Джокович потанцува с Дара на Bangaranga в Гърция ВИДЕО

Видеото е споделено от певицата в Instagram

17.06.2026 | 16:07 ч. 19
Стопкадър, Instagram

Стопкадър, Instagram

Тенис звездата Новак Джокович е фен на страната ни, това вече е ясно за всички. Сърбинът потанцува на хита на Дара Bangaranga, с който тя спечели Евровизия.

Клипчето, в което Дара, Джокович и дъщеря му Тара танцуват е споделено в Instagram от певицата.

“Вчера съвсем случайно срещнах Новак, докато вечерях – най-неочакваната среща, но някак се усещаше, че е писано да се случи”, написа в социалната мрежа изпълнителката.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Колко е малък светът. Когато съдбата говори, ти слушаш... и правиш Bangaranga”, допълни още Дара към публикацията си.

Срещата между Дара и Джокович е в гръцката столица Атина, където тенисистът живее със семейството си. Дара е в Гърция, за да участва в церемонията по връчването на гръцките музикални награди.

 

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Тагове:

Дара Bangaranga Новак Джокович танци Атина
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