Над 14 000 души в Тайван са евакуирани заради тайфуна "Бави"

Над 14 000 души в Тайван са напуснали домовете си, а редица магазини останаха затворени, след като тайфунът "Бави", който удари отдалечените югозападни острови на Япония, се насочи към Китай.

Евакуираните са предимно от планински райони.

Очаква се "Бави" да донесе проливни валежи и силни ветрове в изложените на риск райони, предаде Ройтерс.

Макар "Бави", който постепенно отслабва, да не се очаква да достигне сушата на Тайван, правителството предприема всички предпазни мерки, за да предотврати човешки жертви.

Повечето от евакуираните са от северните и източните части на острова. Отменени са 917 международни полета, както и всички 274 вътрешни полета.

Почти всички градове и окръзи в Тайван обявиха днешния ден за неработен заради стихията. Основната високоскоростна железопътна линия по направлението север–юг продължи да функционира, но с намален брой влакове.

След като премине североизточно от Тайван, пресичайки островите Сакишима – отдалечен островен архипелаг, който е част от японската префектура Окинава, се очаква тайфунът "Бави" да достигне източния китайски град Уънджоу, с население около 10 милиона души, рано в неделя.