Навроцки призова за забрана в Полша на знамето на украинските националисти

Полският президент Карол Навроцки заяви, че ще направи всичко възможно, за да забрани в Полша червено-черното знаме, свързано с Украинската въстаническа армия (със съкращение УПА на украински), като отбеляза, че то символизира идеологията на украинския национализъм и кланетата в областта Волиния, предаде агенция Укринформ.

Навроцки направи тези изявления вчера по време на възпоменателните церемонии в църковен комплекс в село Радруж, в полското Подкарпатско воеводство,

по повод 83-тата годишнина от Волинското клане.

Навроцки посочи, че Полша не бива да толерира демонстрацията на червено-черното знаме на УПА.

"Това е червено-черно знаме, което не искаме да виждаме в Полша – и аз

ще направя всичко, за да гарантирам, че то няма да се появява в Полша.

Вярвам, че полският парламент ще приеме съответното законодателство, защото това е знаме, символизиращо "кръвта и земята" (Blut und Boden на немски - бел.ред)", каза Навроцки.

Полският президент подчерта също, че споменът за Волинското клане е важен не само за разбирането на миналото, но и за изграждането на бъдещето.

"Този опит, тази истина и тази памет са необходими, за да можем да мислим и за нашето бъдеще", каза той.

По-рано Укринформ цитира коментари на полския премиер Доналд Туск, който посочи вчера, че историческата памет не трябва да се превръща в източник на нова враждебност. Туск също така каза, че Полша ще издигне паметна стена за почитането на жертвите на Волинското клане.