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Футболист, играл на мондиала, внезапно почина

Националът на РЮА Джейдън Адамс бе на 25 години

12.07.2026 | 11:16 ч. 10
Снимка Ройтерс

Снимка Ройтерс

Полузащитникът Джейдън Адамс, който през миналия месец игра на Световното първенство по футбол с Република Южна Африка, е починал на 25-годишна възраст. Информацията бе публикувана първо от Soccer Laduma, а по-късно и от Johannesburg Sunday World.  

Причините за смъртта на футболиста на Мамелъди Сундаунс все още не са установени, предаде БТА.   

Адамс премина в редиците на Мамелъди през 2025 и записа 27 мача за отбора. Преди това той бе част от Стеленбош, където прекара пет сезона. За РЮА Адамс има девет мача, три от които в груповата фаза на Мондиала. Той обаче не игра срещу Канада в елиминациите.  

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