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Естония прави военен лагер на границата с Русия

Работата ще започне в края на годината

12.07.2026 | 15:21 ч. 3
Снимка Уикипедия

Снимка Уикипедия

Естония планира да построи военен лагер за 200 войници в град Нарва на границата с Русия, съобщи националната обществена телевизия ERR. 

„Ще построим планирания основен военен лагер на един етап. Работата ще започне в края на годината и ще бъде завършена през лятото на 2028 г. Освен това ще създадем временен военен лагер в Нарва, използвайки контейнери, като строителството ще приключи в началото на 2027 г.“, каза в интервю за ERR Андо Воогма, мениджър в Центъра за отбранителни инвестиции, предава БГНЕС.

Според изданието, в Нарва е планирано да бъде разположено подразделение от 1-ва пехотна бригада. Военният лагер е проектиран да побере 1000 войници, но приблизително 200 войници ще служат там постоянно. 

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