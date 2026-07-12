Зеленски обяви, че възнамерява да смени премиера Свириденко

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че е предложил смяна на премиера Юлия Свириденко, предаде Ройтерс.

"Благодарен съм на Юлия за ясната, стабилна и ефективна работа като министър-председател, за дългогодишната ѝ ползотворна служба в екипа на Украйна, и ѝ предложих възможността да оглави нова и важна сфера на отношенията с ключов партньор", написа Зеленски в Екс.

"Очаквам, че заедно с депутатите ще направим съответните промени в правителството на Украйна", добави той.

Зеленски заяви, че промените в правителството са необходими, за да „се гарантира прилагането на актуализирана политическа стратегия“, но не даде повече подробности. Свириденко беше назначена през юли 2025 година.

Зеленски не уточни новата длъжност на Свириденко, нито името на нейния наследник, но добави, че ще има промени и в ръководството на правоохранителните органи.

"Ще има промени и в ръководството на правоохранителните органи", написа той малко по-късно в канала си в Телеграм, без да уточни причините за предстоящите промени в структурите за сигурност.

Депутатът от опозицията Ярослав Железняк заяви, че Свириденко вероятно ще поеме поста на посланик в САЩ.

„Това означава, че тя ще напусне поста на министър-председател и ще бъде преструктурирано цялото правителство“, написа Железняк в публикация в Телеграм.

Съгласно украинското законодателство, оставката на премиера трябва да бъде одобрена от парламента и води до оставката на цялото правителство.

Депутати посочват, че сред възможните приемници са предшественикът на Свириденко – министърът на енергетиката Денис Шмигал, министърът на отбраната Михаил Федоров, както и Сергей Корецки, шеф на държавната енергийна компания „Нафтогаз“.