Рецептата Dnes: Сладко от смокини, което се приготвя бързо

Със смокини се получава невероятно вкусно домашно сладко. Опитайте тази лесна рецепта за бързо сладко от смокини с ванилия.

Съставки:

1 цяла шушулка ванилия

1 кг пресни смокини, почистени от дръжките и нарязани на четвъртини

440 г кристална захар

2 супени лъжици настъргана кора от лимон

7 супени лъжици сок от лимон

Приготвяне:

Разрежете шушулката ванилия наполовина по дължина с малък нож и остържете семенцата.

Сложете семенцата и празната шушулка в тенджера.

Добавете нарязаните смокини, захарта, цитрусовата кора и сока.

Разбъркайте внимателно всичко и оставете сместа да престои 30 минути, за да се разтвори захарта.

Поставете тенджерата на средно силен огън на котлона и оставете плодовете да заврат.

Намалете огъня до среден и гответе при умерено къкрене в продължение на 15 до 20 минути, докато сладкото се сгъсти, стане лъскаво и потъмнее, като бъркате често.

За да проверите дали сладкото е готово, използвайте класическия тест с чиния.

Капнете една капка от горещия сироп върху суха чиния на стайна температура.

Ако капката запази формата си на куполче и не се разтича веднага, когато наклоните чинията, сладкото е перфектно сварено.

Също така, при прекарване на шпатулата по дъното на тенджерата трябва да остава ясна чиста следа за кратко.

Дръпнете тенджерата от огъня и извадете шушулката ванилия.

Оставете сладкото да се охлади, докато стане просто топло, и го прехвърлете в чисти буркани или кутии.

Съхранявайте в хладилник до 3 седмици или сервирайте с любимите ви палачинки, гофрети, пържени филийки.

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