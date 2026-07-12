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Рецептата Dnes: Сладко от смокини, което се приготвя бързо

Много вкусно

12.07.2026 | 16:10 ч. 2
Снимка: istock

Снимка: istock

Със смокини се получава невероятно вкусно домашно сладко. Опитайте тази лесна рецепта за бързо сладко от смокини с ванилия.

Съставки:

  • 1 цяла шушулка ванилия 
  • 1 кг пресни смокини, почистени от дръжките и нарязани на четвъртини 
  • 440 г кристална захар 
  • 2 супени лъжици настъргана кора от лимон
  • 7 супени лъжици сок от лимон

Приготвяне:

  • Разрежете шушулката ванилия наполовина по дължина с малък нож и остържете семенцата.
  • Сложете семенцата и празната шушулка в тенджера.
  • Добавете нарязаните смокини, захарта, цитрусовата кора и сока.
  • Разбъркайте внимателно всичко и оставете сместа да престои 30 минути, за да се разтвори захарта.
  • Поставете тенджерата на средно силен огън на котлона и оставете плодовете да заврат.
  • Намалете огъня до среден и гответе при умерено къкрене в продължение на 15 до 20 минути, докато сладкото се сгъсти, стане лъскаво и потъмнее, като бъркате често.
  • За да проверите дали сладкото е готово, използвайте класическия тест с чиния. 
  • Капнете една капка от горещия сироп върху суха чиния на стайна температура. 
  • Ако капката запази формата си на куполче и не се разтича веднага, когато наклоните чинията, сладкото е перфектно сварено. 
  • Също така, при прекарване на шпатулата по дъното на тенджерата трябва да остава ясна чиста следа за кратко.
  • Дръпнете тенджерата от огъня и извадете шушулката ванилия.
  • Оставете сладкото да се охлади, докато стане просто топло, и го прехвърлете в чисти буркани или кутии.
  • Съхранявайте в хладилник до 3 седмици или сервирайте с любимите ви палачинки, гофрети, пържени филийки. 

Още рецепти може да намерите в кулинарната рубрика на Az-jenata.bg

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