Рецептата Dnes: Сладко от смокини, което се приготвя бързо

Със смокини се получава невероятно вкусно домашно сладко. Опитайте тази лесна рецепта за бързо сладко от смокини с ванилия.
Съставки:
- 1 цяла шушулка ванилия
- 1 кг пресни смокини, почистени от дръжките и нарязани на четвъртини
- 440 г кристална захар
- 2 супени лъжици настъргана кора от лимон
- 7 супени лъжици сок от лимон
Приготвяне:
- Разрежете шушулката ванилия наполовина по дължина с малък нож и остържете семенцата.
- Сложете семенцата и празната шушулка в тенджера.
- Добавете нарязаните смокини, захарта, цитрусовата кора и сока.
- Разбъркайте внимателно всичко и оставете сместа да престои 30 минути, за да се разтвори захарта.
- Поставете тенджерата на средно силен огън на котлона и оставете плодовете да заврат.
- Намалете огъня до среден и гответе при умерено къкрене в продължение на 15 до 20 минути, докато сладкото се сгъсти, стане лъскаво и потъмнее, като бъркате често.
- За да проверите дали сладкото е готово, използвайте класическия тест с чиния.
- Капнете една капка от горещия сироп върху суха чиния на стайна температура.
- Ако капката запази формата си на куполче и не се разтича веднага, когато наклоните чинията, сладкото е перфектно сварено.
- Също така, при прекарване на шпатулата по дъното на тенджерата трябва да остава ясна чиста следа за кратко.
- Дръпнете тенджерата от огъня и извадете шушулката ванилия.
- Оставете сладкото да се охлади, докато стане просто топло, и го прехвърлете в чисти буркани или кутии.
- Съхранявайте в хладилник до 3 седмици или сервирайте с любимите ви палачинки, гофрети, пържени филийки.
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