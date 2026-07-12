Зеленски дълбоко натъжен от смъртта на сенатора

Украинският президент Володимир Зеленски, който се срещна в петък в Киев с американския сенатор Линдзи Греъм, починал внезапно снощи, написа днес в личния си профил в социалната платформа Екс, че е "дълбоко натъжен" от кончината на видния републиканец, и го нарече "истински защитник на свободата".

"Дълбоко съм натъжен от новината за кончината на сенатор Линдзи Греъм от Съединените щати. Линдзи беше истински защитник на свободата и на ценностите, които правят нашия свят по-безопасен", започва постът на Зеленски, предава БТА.

"Той посети Украйна десет пъти през годините на пълномащабната инвазия на Русия и беше тук с нашия народ, когато това беше най-необходимо. Поддържахме постоянен диалог и ще ми липсват разговорите ни. Само през последната седмица се срещнахме два пъти", посочи украинският президент.

"Твърд защитник на двупартийната и двукамарна подкрепа за Украйна в Конгреса на САЩ, през последните седмици той работеше по важни инициативи, които биха могли да помогнат за мира, включително по-строги санкции срещу Русия. Винаги ще бъдем особено благодарни за признанието му за нашия народ и думите му на възхищение от смелостта на защитниците на Украйна. Америка и светът загубиха решителен лидер. Изказваме съболезнования на семейството на Линдзи, неговите близки и на всички, които имаха привилегията да работят заедно с него", завърши Зеленски.