Жена е с фрактура след катастрофа край Попово

Катастрофа между автомобил и лекотоварен автомобил затвори временно участък от пътя Попово - Плевен между селата Водица и Ковачевец. Движението е пренасочено по обходен маршрут, съобщиха от Областното пътно управление.

Сигналът за инцидента е подаден в 14:51 ч. Произшествието е станало след село Ковачевец в посока Водица, уточни говорителят на Областната дирекция на МВР в Търговище Ани Кръстева.

По първоначални данни двете превозни средства са се движели едно срещу друго. Единият шофьор не е пострадал, а жената, управлявала другия автомобил, е откарана в болница. При прегледа е установена фрактура.

Пробите за алкохол и на двамата водачи са отрицателни.

Полицейски екипи от Районното управление в Попово регулират движението и пренасочват автомобилите. Обходният маршрут преминава през Водица, Цар Асен, Голямо Градище, Крепча, Опака, Гагово и Попово, като се използва и в обратната посока.

От полицията призовават шофьорите да преминават с повишено внимание и със скорост, съобразена с пътните и метеорологичните условия. На места в област Търговище превалява слаб дъжд.

През последното денонощие при 23 тежки катастрофи в страната са загинали двама души, а 27 са ранени, пише БТА.