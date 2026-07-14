САЩ нанасят удари срещу Иран трети пореден ден

Американската армия съобщи, че е започнала удари срещу Иран за трети пореден ден по нареждане на президента Доналд Тръмп, съобщи Ройтерс.

Агенцията цитира ирански медии, според които са били чути експлозии на островите Киш и Кешм, както и в пристанището Бандар Абас.

След почти 40 дни бомбардировки в конфликт, започнал с израелско-американски удари на 28 февруари, през април влезе в сила примирие, което бе утвърдено на 17 юни с меморандум за разбирателство, подписан от Вашингтон и Техеран, въпреки периодичните сблъсъци в района на Ормузкия проток.

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След атаките от страна на Иран миналия вторник срещу кораби, опитващи се да преминат през протока, сблъсъците се възобновиха с интензивност, невиждана от седмици, което накара американския президент Доналд Тръмп да заяви на няколко пъти, че примирието е "приключило".

(БТА)