Нова вълна американски удари срещу Иран, поразени са десетки цели

Американските сили са нанесли тази сутрин поредна вълна от удари срещу Иран, поразявайки десетки цели на множество места в Ислямската република с прецизни боеприпаси, съобщи Централното командване на ВС на САЩ, цитирано от Ройтерс и Асошиейтед прес.

Централното командване на САЩ заяви, че е нанесло удари на ирански военни системи за противовъздушна отбрана, крайбрежни радарни позиции, ракетни и дронови възможности и катери, използвайки изтребители, военноморски кораби и дронове.

„Ормузкият проток е жизненоважен морски коридор за световната търговия. Иран не го контролира. Американските сили са в готовност да гарантират, че свободата на корабоплаване остава достъпна за търговското корабоплаване въпреки продължаващата неоправдана агресия, тормоз, заплахи и произволни декларации от страна на Иран“, заяви Централното командване.

Иранските държавни медии потвърдиха последните атаки на своя територия сутринта, описвайки експлозии на няколко места с най-малко един убит.

Иранският Корпус на гвардейците на Ислямската революция твърди, че е подпалил през нощта резервоари за гориво и складове за боеприпаси във военновъздушната база „Принц Хасан“ в Йордания, както и база „Шейх Иса“ в Бахрейн и военна база в Кувейт, като е изстрелял ракети и дронове. Корпусът допълни, че ударът е бил първата фаза от отговор на американските атаки срещу иранските крайбрежни бази, предаде Ройтерс.

(БТА)