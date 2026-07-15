Сестрата на покойния Линдзи Греъм положи клетва като сенатор в САЩ

Дарлийн Греъм Нордън, по-малката сестра на покойния американски сенатор Линдзи Греъм, снощи положи клетва, за да заеме мястото му в Сената като представител на щата Южна Каролина, предаде ДПА.

Според в. "Вашингтон пост" Греъм Нордън досега не е заемала изборна длъжност и за политическите ѝ възгледи се знае малко.

Съгласно законодателството на Южна Каролина губернаторът на щата назначава заместник в случай, че сенатор почине по време на мандата си. Греъм Нордън ще заема поста до изтичането на мандата на покойния ѝ брат през януари 2027 година.

Избирателите в щата ще гласуват за сенатор за следващия пълен мандат на междинните избори на 3 ноември. Очакваше се Линдзи Греъм да се кандидатира за преизбиране като кандидат на Републиканската партия.

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Дългогодишният съюзник на президента Доналд Тръмп почина неочаквано в събота вечерта на 71-годишна възраст. От канцеларията му съобщиха, че той е починал от разкъсване на аортата.

С назначаването на Греъм Нордън Южна Каролина за първи път ще бъде представлявана в Сената на САЩ от жена.

(БТА)