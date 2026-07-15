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В Турция арестуваха 159 души за незаконен хазарт

Арестите са извършени в окръг Ван в източната част на страната

15.07.2026 | 13:32 ч. 0
Снимка: архив, БГНЕС

Снимка: архив, БГНЕС

Полицията в Турция арестува 159 души по разследване, свързано с организиране и участие в незаконни залагания, съобщи агенция Демирйорен (ДХА). Арестите са извършени в окръг Ван в източната част на страната. 

Заподозрените са били задържани в паралелни акции в 25 населени места около град Ван, а по сметките им са засечени транзакции за приблизително 5 милиарда лири ( 93 милиона евро), уточнява агенцията.

По данни на Главната прокуратура на Ван ръководената от нея операция в рамките разследване за незаконен хазарт е била предшествана от дълъг период на техническо и физическо наблюдение на заподозрените, добавя ДХА.

По време на акциите са били конфискувани и множество компютърни конфигурации, мобилни телефони и цифрови устройства за съхранение, като разследването продължава.
(БТА)

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Тагове:

незаконен хазарт Турция арести
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