В Турция арестуваха 159 души за незаконен хазарт

Полицията в Турция арестува 159 души по разследване, свързано с организиране и участие в незаконни залагания, съобщи агенция Демирйорен (ДХА). Арестите са извършени в окръг Ван в източната част на страната.

Заподозрените са били задържани в паралелни акции в 25 населени места около град Ван, а по сметките им са засечени транзакции за приблизително 5 милиарда лири ( 93 милиона евро), уточнява агенцията.

По данни на Главната прокуратура на Ван ръководената от нея операция в рамките разследване за незаконен хазарт е била предшествана от дълъг период на техническо и физическо наблюдение на заподозрените, добавя ДХА.

По време на акциите са били конфискувани и множество компютърни конфигурации, мобилни телефони и цифрови устройства за съхранение, като разследването продължава.

(БТА)