ГДБОП изведе началника на отдел „Продажби и фирмен контрол" във ВиК – Бургас

От сградата на Изпитвателната лаборатория на ВиК – Бургас беше изведен Методи Смилов – началник на отдел "Продажби и фирмен контрол" във водното дружество, предаде кореспондентът на БГНЕС в региона.

Смилов беше съпроводен от служители на ГДБОП, които от ранните часове на деня провеждат специализирана полицейска операция в сградата на дружеството.

До момента от прокуратурата и ГДБОП не са съобщили официално каква е ролята на Методи Смилов в разследването и дали срещу него са повдигнати обвинения.

Свързани статии Акция на ГДБОП в Бургаско, Христо Широков отново е задържан

По неофициални данни антимафиоти проверяват и обекти, свързани с областния лидер на ДПС Христо Широков. Той беше задържан във вторник по преписка на МВР - Кърджали и освободен след разпит. По първоначална информация обаче днешната акция няма връзка с това разследване.

Областният председател на "ДПС - Ново начало" в Бургас Христо Широков бе задържан отново при специализирана операция в Поморие. Областният председател бе отведен с белезници.

Пред журналисти Широков коментира, че не знае каква е точната причина да бъде арестуван. "Не мога да ви кажа защо ме задържат, както виждате, в момента ме отвеждат", каза той, като потвърди, че вчера отново е бил задържан за изясняване на детайли по разследване, което се води в Кърджали.

От областната дирекция на вътрешното ведомство в Бургас казаха пред БТА, че към този момент не могат да оповестят информация за операцията в Поморие.

По непотвърдени данни служителите на ГДБОП работят по досъдебно производство, свързано с предполагаеми злоупотреби във ВиК - Бургас.

Именно в хода на това разследване oрганите на реда са открили следи, водещи към Широков. Проверява се схема за евентуално отклоняване на финансови средства, като към момента не се съобщават подробности за размера на предполагаемите щети.

Припомняме, че на 3 юли антимафиоти и разследващи влязоха в централата на ВиК - Бургас, където в продължение на близо осем часа бяха извършвани обиски и изземвания на документи. Тогава бяха задържани повече от десетима души, сред които изпълнителният директор Цветан Мирчев и заместник-директорът Пламена Жечева.

Срещу Мирчев беше повдигнато обвинение за умишлена безстопанственост. Според прокуратурата разследването е свързано с предполагаемо фиктивно изпълнение на обществена поръчка и източване на близо 1,5 млн. лева чрез дейности по ремонт и поддръжка на сондажи, които според обвинението не са били реално извършени.

На 13 юли Бургаският апелативен съд измени мярката за неотклонение на директора на дружеството и го освободи срещу парична гаранция от 2000 евро. По същото дело служителят по инвеститорски контрол в отдел „Строителство“ Енчо Боев беше оставен под домашен арест, като е задължен да носи електронна гривна.