Песков отрече: Сърбия не посредничи за мир между Русия и Украйна

Сърбия няма отношение към посредническите усилия за уреждане на ситуацията около Украйна. Това заяви прессекретарят на президента на РФ Дмитрий Песков по време на брифинг, предава ТАСС.

На 15 юли президентът на Сърбия Александър Вучич пристигна в Киев. Песков беше попитан дали руската страна е предала някакво послание чрез него и дали Руската федерация вижда възможност именно Сърбия да стане посредник в контактите не само с Киев, но и с Европа.

"Досега Сърбия не е имала никакво отношение към посредническите усилия за уреждане на украинския конфликт", каза Песков.

Той допълни още, че Русия не е изпращала никакви съобщения до Зеленски чрез Вучич.

"Руската страна не е предала никакви съобщения на Володимир Зеленски чрез сръбския президент Александър Вучич, който пристигна в Киев. Не, не сме изпращали никакви съобщения", каза Песков в отговор журалистически въпрос.