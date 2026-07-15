Четирима арестувани в Шуменско за насилие над жените им

Служители на Областната дирекция на МВР в Шумен задържаха четирима мъже за упражнено домашно насилие и за отправени в условията на домашно насилие закани за убийство, съобщиха от полицията в града.

Снощи, около 21:00 часа, в село Златна нива е възникнал скандал, по време на който 32-годишен мъж е нанесъл удари с юмруци в областта на главата на 27-годишна жена, с която живее на семейни начала. Към адреса е насочен полицейски екип. Жената е прегледана от екип на спешна помощ, който е установил, че няма травматични увреждания. Мъжът е задържан за срок до 24 часа в полицейското управление в Шумен. По случая е образувано досъдебно производство.

Също около 21:00 часа снощи в жилище на ул.“Акация“ в Шумен 52-годишен мъж е отправил закана за убийство към жена си след скандал. На адреса, след получен сигнал, са пристигнали полицаи, които са установили и задържали насилника за срок до 24 часа в полицейското управление. За закана за убийство в условията на домашно насилие е образувано досъдебно производство.

Отново около 21:00 часа на 14 юли в частен дом в село Стоян Михайловски е възникнал семеен скандал между 46-годишен мъж и 23-годишна жена, който ѝ отправил закани за убийство. Подаден е сигнал за случващото се в полицейското управление в Нови пазар. Пристигналите на място служители на реда са задържали мъжа. По случая е образувано досъдебно производство.

Малко след 1:00 часа на 15 юли е потърсено съдействие от полицията след съобщение, че 36-годишен мъж от Шумен е проявил агресия и в жилище на ул.“ Филип Тотю“ в града е нанесъл удари с ръка по тялото и главата на 36-годишната си съпруга. На място е изпратен екип на полицията, който е установил и задържал мъжа за срок до 24 часа в полицейското управление в Шумен. И по този случай е образувано досъдебно производство.