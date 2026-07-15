Тези, които замислят някаква "нова кампания" срещу Русия, трябва да помнят уроците на историята и да спрат да си правят илюзии за възможността за нанасяне на стратегическо поражение на Москва. Това заяви говорителят на руското външно министерство Мария Захарова на брифинг, предава ТАСС.

Захарова нарече разполагането на контингенти от "коалицията на желаещите" в Украйна неприемливо.

"Тези, които планират нова така наречена кампания срещу Русия, би трябвало да си припомнят историята отново и да се поучат от нея какви биха могли да бъдат последствията от новите им експанзионистични планове. Съветваме ги да спрат да се заблуждават, че нанасят, както се казва, стратегическо поражение на Русия", отбеляза тя.

Захарова припомни, че Наполеон Бонапарт по негово време "събрал коалиция от европейци, които искали да завземат Русия", но в крайна сметка "срамно загубил тази война".