Нинова призова Йотова: Не ставайте съучастник в съсипването на България

"Прогресивна България" и ДПС приеха бюджет 2026 г. на първо четене. Прогресивен дълг до 37 млрд. евро. Прогресивен дефицит от 5.7%. Прогресивно вдигане на осигуровки, винетки, акцизи. Прогресивно замразяване на социалните плащания. Прогресивно обедняване. Прогресивно вдигане на капиталови разходи без да се знае за какво. Касичка за олигарси. Бюджет катастрофа.

Не е отчетено мнението на Фискалния съвет, на БНБ, на ЕК, на Омбудсман, на майките, на медицинските работници.

А днес, точно когато се гласуваше, международната агенция за кредитен рейтинг "Fitch Ratings" предупреди: "Новото правителство на България няма разработена икономическа програма и предварително остойностена фискална програма. Приетият бюджет подчертава рисковете пред икономиката и публичните финанси."

Това написа на страницата си във фейсбук лидерът на "Непокорна България" Корнелия Нинова. Ето и още от нейната публикация:

Няма никой в това правителство, който да чуе тези предупреждения. Самодостатъчни, самозабравили се, арогантни и безпардонни. Цената ще я плаща целият български народ.

Последната надежда за вразумяване е в ръцете на президента Йотова. Призоваваме я: наложете вето на този бюджет. Ако ви е останала поне малко социална чувствителност и надпартийна отговорност към цялото общество. Позовете се на всички финансови и икономически авторитети, които се изказаха против този бюджет. Излезте от подчиненото си поведение спрямо изпълнителната власт. Не ставайте съучастник в тази съсипия на държавата.