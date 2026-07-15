Младежите у нас са на дъното на класациите в ЕС по цифрови умения

Близо три четвърти от младежите в Европейския съюз са притежавали поне основни цифрови умения през миналата година, съобщи днес Евростат.

Сред членките на ЕС с най-малък дял млади хора (на възраст от 16 до 24 години), които са притежавали цифрови умения през 2025 г., е била България с 52,9 процента, сочат данните на статистическата агенция.

Освен страната ни, единствено Румъния (53,3 процента) е била със стойности под 60 процента, а на трета позиция сред страните от ЕС с най-малък процент на младежите с цифрови умения е била Германия (62,3 процента).

В ЕС Дания е отбелязала най-висок дял на младите хора с поне основни цифрови умения - 92,1 процента, следвана от Чехия с 91,7 процента и Малта с 91,5 процента

През 2025 г. в ЕС делът на младите жени (75,9 процента), притежаващи поне основни цифрови умения, е бил по-голям, отколкото при младите мъже (73,3 процента).

Сред членките на ЕС с най-голяма подобна разлика между половете е отчетена в Кипър (18,8 процентни пункта), Словения (11,6 пр.п.) и в Австрия (9,1 пр.п.).

В България жените от 16 до 24-годишна възраст с цифрови умения през 2025 г. са били 55,3 процента, при 50,5 процента за мъжете от същата възрастова група, предаде БТА.