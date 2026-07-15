Кръвожаден мафиотски бос контролирал клана си в Палермо от затвора

Банда, използвала "Калашников", за да тероризира Палермо, е арестувана, след като разследващите са открили, че е управлявана от затвора от амбициозен мафиотски бос, използващ група в WhatsApp.

35-годишният Салваторе Верга, който е бил в затвора за разпространение на наркотици, е снабдявал млади хулигани от скандалния квартал "Зона Еспансьоне Норд" (Зен) в сицилианския град с автомати АК-47 и ги е изпращал да изискват плащания за защита от 5000 евро от собствениците на бизнеси.

Групата е изпратила отрязана овча глава на собственика на верига бензиностанции, за да го накара да плати, стреляла е по други бизнеси и е хвърляла бомби върху автопарк от коли под наем на летището в Палермо, за да сплаши собственика на агенцията за коли под наем.

"Важното е да изгорите всичко", е казал Верга на групата, пишат от The Times.

Бандата му е обвинена в изнудване на пари от собственици на бизнес в града, като им е казвала:

"Знаете какво се е случило с останалите."

От затворническата си килия в Трани, Пулия, на континенталната част на Италия, Верга е изпратил инструкции обратно до родния си Палермо по контрабанден мобилен телефон за наводняване на квартал "Дзен" с наркотици.

За жителите на Палермо нарастващото насилие сякаш е върнало часовника назад към годините на господство на мафията през 70-те и 80-те години на миналия век.

"Верга е много силна личност - бих казал, че е луд", каза един от групата, който се превърна в предател след ареста си тази година. "Той не се интересува от пари, той просто се интересува от изграждане на репутация."

Предателят заяви, че групата "е готова да воюва с всички".

Бандата е действала в част от Палермо, контролирана от клана Томазо Натале-Сан Лоренцо, група в сицилианската мафия Коза Ностра, за която Верга е продавал наркотици, преди да бъде вкаран в затвора.

"Верга или е бил акредитиран към клана, или се е стремял да бъде, все още не сме сигурни", каза един следовател пред The ​​Times.

Полицията е била насочена към Верга, след като арестува един член на бандата, анализира телефона му и откри групата в WhatsApp. Властите също така са проследили млади новобранци в социалните медии, където са качили клипове от "Il Capo dei Capi", италианска телевизионна драма за живота на Салваторе "Тото" Риина - босът на босовете, който е ръководил Коза Ностра в разцвета ѝ преди залавянето му през 1993 г.

Като демонстрираха предаността си към мафията в TikTok, новобранците доказаха, че са много различни от своите предшественици, които се държаха в тесен кръг и често общуваха чрез малки ръкописни бележки.

"Тези младежи са очаровани от Риина и телевизионното предаване и искат да го покажат в социалните медии", каза следователят.

Риина е поръчал убийството през 1992 г. на магистрата по борба с мафията Джовани Фалконе, чиято кола е взривена от крайпътна бомба.

В понеделник, докато карабинерите задържаха бандата, италианският премиер Джорджа Мелони долетя до Палермо, за да открие изложба, представяща разбития Fiat Croma, в който Фалконе е пътувал, когато е бил убит. Тя заяви, че нейното правителство ще обмисли изпращането на военни патрули в Палермо, ако мафиотите продължат да се опитват да завладеят града.

"Който си помисли да върне Палермо назад във времето, за да тероризира тези, които работят честно, ще се сблъска с решителна държава, която реагира и нанася удар", каза тя.