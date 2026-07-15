70% от работещите в Български пощи са на минимална заплата, а директорът прибирал 20 хил. лева?

Таван на заплатите в публичните предприятия обсъжда Министерският съвет след казуса с бившия директор на НДК, съобщи министърът на културата Евтим Милошев.

Стана публично известно, че бившата шефка на НДК Андрияна Татарова е взимала заплата от 14 000 евро, а Комисията за противодействие на корупцията започна проверка след сигнал от Сметната палата. Случаят провокира проверка на възнагражденията и в други държавни дружества. Тя установи, че заплата от близо 20 000 лв. е взел изпълнителният директор на "Български пощи", докато дружеството е с милиони загуба, предаде bTV.

В деня за получаване на мартенските пенсии пощенските станции в страната останаха затворени. Причината служителите протестираха с искане за 5-процентно увеличение на заплатите. От близо 7000 работещи в "Български пощи" 5100 са минимална работна заплата, обобщават синдикатите.

За 2023 г. пощите регистрират загуба от 35,81 млн. лева

Година по-късно държавата инвестира около 50 млн. лв за оздравяване и така загубата пада до 738 000 лева, показва докладът на Агенцията за публичните предприятия и контрол за 2024 г.

670 000 лева са разделили шестимата членове на ръководството на пощите и одита.

Колко точно са получавали изпълнителният директор и бордът миналата година? Заплатата на всеки зависи от точки, давани за постигнати резултати на дружеството, казва законът. По данни на "Български пощи", които дружеството ни предостави, резултатите отговарят на 14 точки: "Съвета на директорите получават възнаграждение, определено при стойност на една бална единица в размер 50% от минималната месечна работна заплата. Изпълнителният директор, освен възнаграждението по ал. 3, получава и възнаграждение, определено при стойност на една бална единица, равна на минималната месечна работна заплата."

Това означава че член на съвета на директорите е взимал 7539 лева месечно при минимална заплата от 1077 лева през 2025 г. Така към стартовото възнаграждение от 7 539 лева се добавят 14 минимални заплати, или общо 22 617 лева месечно.

Законът казва още: "Размерът на възнаграждението на изпълнителния директор, (...) не може да надхвърля осемнадесет кратния размер на минималната месечна работна заплата“. Тоест изпълнителния директор на "Български пощи" Здравко Анакиев е взел таванът по закон - 19 386 лв. месечно.

При протестите през март принципалът - министърът на транспорта, обяви че заплатата на изпълнителния директор е била над 7600 евро и се закани да я намали, но от дружеството към днешна дата не посочват да има промяна в методиката за изчислението на директорските възнаграждения. А служителите в пощите получиха увеличение от 5%, но чрез държавна субсидия.

Министерството на транспорта и "Български пощи" отказват коментар на тези данни.