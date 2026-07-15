Мързелив десерт с горски плодове

Коблерът е един от най-вкусните десерти. Когато приготвяме домашни десерти, невинаги разполагаме с достатъчно време, затова споделяме лесна и бърза рецепта за мързелив коблер с горски плодове.

Продукти:

500 г микс от горски плодове

80 г захар

2 с.л. царевично нишесте

1 ч.л. лимонова кора

1 пакетче ванилова захар

За тестото:

70 г разтопено масло

170 г брашно

160 г захар

1 ч.л. бакпулвер

1 щипка сол

200 мл прясно мляко

1 ч.л. канела

Начин на приготвяне:

Пригответе тестото, като в голяма купа разбиете с миксер всички съставки.

Поставете горските плодове в друга голяма купа.

Добавете към тях захарта, ваниловата захар, лимоновата кора и царевичното нишесте.

Хубаво разбъркайте, след което ги разпределете равномерно в тава за печене с незалепващо покритие или сложете хартия за печене.

Изсипете тестото върху плодовете в тавата и заравнете.

Печете в предварително загрята фурна на 180°C за около 40-45 минути, докато повърхността стане златистокафява.

След като изстине, сервирайте поръсен с пудра захар и топка сладолед.

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