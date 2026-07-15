Мързелив десерт с горски плодове

Коблерът е един от най-вкусните десерти. Когато приготвяме домашни десерти, невинаги разполагаме с достатъчно време, затова споделяме лесна и бърза рецепта за мързелив коблер с горски плодове.
Продукти:
- 500 г микс от горски плодове
- 80 г захар
- 2 с.л. царевично нишесте
- 1 ч.л. лимонова кора
- 1 пакетче ванилова захар
- За тестото:
- 70 г разтопено масло
- 170 г брашно
- 160 г захар
- 1 ч.л. бакпулвер
- 1 щипка сол
- 200 мл прясно мляко
- 1 ч.л. канела
Начин на приготвяне:
- Пригответе тестото, като в голяма купа разбиете с миксер всички съставки.
- Поставете горските плодове в друга голяма купа.
- Добавете към тях захарта, ваниловата захар, лимоновата кора и царевичното нишесте.
- Хубаво разбъркайте, след което ги разпределете равномерно в тава за печене с незалепващо покритие или сложете хартия за печене.
- Изсипете тестото върху плодовете в тавата и заравнете.
- Печете в предварително загрята фурна на 180°C за около 40-45 минути, докато повърхността стане златистокафява.
- След като изстине, сервирайте поръсен с пудра захар и топка сладолед.
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