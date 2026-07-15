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Мързелив десерт с горски плодове

Рецепта за вкусен коблер

15.07.2026 | 22:02 ч. 0
Снимка: iStock

Снимка: iStock

Коблерът е един от най-вкусните десерти. Когато приготвяме домашни десерти, невинаги разполагаме с достатъчно време, затова споделяме лесна и бърза рецепта за мързелив коблер с горски плодове.

Продукти:

  • 500 г микс от горски плодове
  • 80 г захар
  • 2 с.л. царевично нишесте
  • 1 ч.л. лимонова кора
  • 1 пакетче ванилова захар
  • За тестото:
  • 70 г разтопено масло
  • 170 г брашно
  • 160 г захар
  • 1 ч.л. бакпулвер
  • 1 щипка сол
  • 200 мл прясно мляко
  • 1 ч.л. канела

Начин на приготвяне:

  • Пригответе тестото, като в голяма купа разбиете с миксер всички съставки. 
  • Поставете горските плодове в друга голяма купа. 
  • Добавете към тях захарта, ваниловата захар, лимоновата кора и царевичното нишесте. 
  • Хубаво разбъркайте, след което ги разпределете равномерно в тава за печене с незалепващо покритие или сложете хартия за печене. 
  • Изсипете тестото върху плодовете в тавата и заравнете.
  • Печете в предварително загрята фурна на 180°C за около 40-45 минути, докато повърхността стане златистокафява.
  • След като изстине, сервирайте поръсен с пудра захар и топка сладолед. 

Още вкусни рецепти открийте в Az-jenata.bg.

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