Китай обръща гръб на света, който помогна за неговия възход

След поредицата от държавни визити в Китай през май на американския президент Доналд Тръмп и руския президент Владимир Путин много коментатори от САЩ и Европа отбелязаха, че срещите на върха не донесоха почти нищо съществено. Но от китайска гледна точка, това нямаше значение. Важно беше визуалното въздействие, излъчено от китайските държавни медии: подобно на императорите от древността, китайският лидер Си Цзинпин приемаше делегации, дошли да му отдадат почит, от най-важните чуждестранни владетели. В символичен план тези посещения затвърдиха нарратива на Пекин, че Китай е изпреварил своите съперници и отново е в центъра на света.

В основата на тази триумфална визия стои китайското твърдение, че докато съветските власти са управлявали социализма погрешно, а американците са корумпирали капитализма, само Китай е открил формулата, способна да съчетае държавната власт с динамиката на пазара и да възстанови международната хармония. Но тази националистична история рискува да затъмни една фундаментална историческа реалност: възходът на Китай не се е случил извън системите, изградени от неговите съперници, а чрез умелото им използване от страна на Пекин. През първите си десетилетия комунистически Китай разчиташе на Съветския съюз да му помогне да изгради основите си. И откакто политиките на Дън Сяопин за „реформи и отваряне“ свързаха Китай със световната икономика в края на 70-те години, Китай използва достъпа си до западните пазари, за да се превърне в икономическа и военна суперсила.

И все пак Пекин изглежда поразително незапознат с факта, че продължаващият му успех зависи от реда, воден от САЩ. През последните години Пекин укрепи контрола си върху веригите за доставки и придоби безпрецедентно влияние над търговските си партньори. Той също така става все по-нагъл в стремежа си към индустриално господство, като пренебрегва оплакванията в Европа и Съединените щати, че свръхпроизводството му подкопава техните индустрии. Например, по време на сесията на Световния икономически форум в Далиан, вместо да признае, че Китай разчита на готовността на (предимно западните) страни да продължат да поглъщат китайския излишък, китайският премиер Ли Цян заяви, че Китай просто е по-конкурентоспособен, защото инвестира в иновации. Неспособността на Пекин да признае, да не говорим да реши, проблема си с излишния производствен капацитет е докарала ключовите търговски партньори на Китай – всички от които са големи западни икономики – до крайно раздразнение.

Засега може да изглежда, че Китай има преимущество, след като си е осигурил доминираща позиция в редица ключови глобални индустрии и вериги за доставки. Европейските страни в частност са отслабени от китайската конкуренция, а неспособността на ЕС да изработи единна стратегия спрямо Пекин рискува да подкопае вътрешното му икономическо, а дори и политическо, единство. Но дългосрочният резултат може да се окаже много различен от това, което предполагат китайските лидери. Нарастващото недоволство от Китай вече подтиква Съединените щати и Европа да предприемат строги контрамерки за защита на своите индустрии. По този начин Пекин пренебрегва определящия парадокс на собствения си успех: възходът на Китай остава свързан с отвореността на икономиките, които се надява да надмине. Пътят му към постзападен ред все още минава през Запада, пише Foreign Affairs.

Амбициите на една велика сила се отразяват в начина, по който тя възприема своето място в света. От основаването на Китайската народна република през 1949 г. стратегическата амбиция на Китай е да възстанови страната на това, което нейните лидери считат за нейното законно място в центъра на международния ред. В този мироглед западната хегемония представлява основната пречка за завръщането на китайската цивилизация към нейната естествена централна позиция и, заедно с това, за възстановяването на глобалната хармония.

Въпреки това Пекин не преследваше тази цел, като напълно отхвърляше съществуващите международни ред. Вместо това първо ги използваше, за да ускори възхода на Китай, а след това постепенно ги оспорваше отвътре, докато собствената му мощ се разширяваше. И редът, ръководен от Съветския съюз, и този, ръководен от САЩ, бяха третирани като средство за постигане на цел и използвани прагматично и избирателно, за да се максимизират политическите и икономическите ползи, дори докато се запазваше и разширяваше пространството за маневриране на Китай.

Никъде тази стратегия не е била по-очевидна, отколкото в участието на Китай в западния либерален ред. „Реформите и отварянето“ на Дън включваха прагматично решение да се използва либералният ред в полза на Китай. От 90-те години насам обаче, дори докато Пекин задълбочаваше интеграцията си със световната икономика, китайските лидери все повече започнаха да разглеждат американското господство като основното дългосрочно препятствие пред националното възраждане на Китай. Те се опасяваха, че продължителното взаимодействие със Запада може да насърчи политическата либерализация и в крайна сметка да подкопае монопола на Китайската комунистическа партия върху властта.

Затова Пекин възприе двойна стратегия:

да се възползва от отвореността на съществуващия ред, като същевременно постепенно подкопава неговите основи. При управлението на Си тази тенденция стана още по-ясно изразена. Вземете например инициативата „Един пояс, един път“ – огромната международна програма за икономическо развитие и инфраструктура, стартирана от Пекин през 2013 г. и обхващаща вече над 150 държави. Чрез свързването на развиващите се и развитите икономики — включително някои в Европа — посредством обширна мрежа, центрирана около Китай и подкрепена от китайски стандарти, вериги на доставки и финансови мрежи, Пекин се стреми да измести центъра на тежестта на международната икономика далеч от институциите, които са подкрепяли лидерството на САЩ от Втората световна война насам.

Бързият растеж на икономическото и политическото влияние на Китай също засили убеждението сред китайските лидери, че хегемонията на САЩ над международния ред навлиза в период на необратим упадък. През последните години Си публично възприе мантрата "Изтокът възхожда, Западът запада", но интелектуалните основи на този лозунг могат да бъдат проследени до световната финансова криза от 2007–2008 г., която много китайски анализатори тълкуваха като доказателство за структурните слабости на западния либерален ред.

Възходът на Китай остава свързан с отвореността на икономиките, които той се надява да надмине.

От края на 2025 г. популярни китайски меми като „американската линия на смъртта“ – идеята, че обикновените американци живеят на крачка от колапс – спомогнаха за разпространението в Китай на възприятието за икономически, социален и политически упадък на САЩ. За много млади китайци, изправени пред забавяща се икономика и по-малко възможности, историите за американския упадък дават увереност, че проблемите на Китай са временни, докато тези на Запада са структурни.

Междувременно китайските стратези и експерти по външна политика представят Запада като морално и политически изчерпан, докато представят Китай като източник на стабилност, ред и цивилизационно обновление. Учени като Джин Канронг от Университета "Ренмин" в Пекин твърдят, че центърът на тежестта в света постепенно се измества от трансатлантическия регион към Азия, и по-специално към Китай.

Действително, този аргумент набра известна популярност в незападния свят, в толкова различни държави като Камбоджа, Зимбабве, Иран и дори Саудитска Арабия, където някои политически елити представят западния либерализъм като натрапчив, лицемерен или изчерпан, докато представят Китай като партньор на стабилността, суверенитета и развитието.

Китайският аргумент е намерил опора и сред някои сегменти на западните общества. Лидери като бившия министър-председател на Унгария Виктор Орбан и министър-председателя на Словакия Роберт Фицо представят Китай като модел на стабилност и стратегическа алтернатива на западния либерализъм, докато във Франция и Италия влиятелни бизнес и политически кръгове отдавна се застъпват за по-тесни връзки с Пекин като източник на икономически възможности и стратегическа автономия. Дори в Германия, където нагласите спрямо Китай са се втвърдили, части от индустриалния елит продължават да предпочитат икономическото сътрудничество пред конфронтацията. Повтарящите се напрежения между Тръмп и европейските лидери - по въпросите на търговията, разходите за отбрана, НАТО и митата - допълнително засилиха възприятието на Пекин, че трансатлантическите отношения са крехки и че Европа в крайна сметка може да потърси по-голямо разстояние от Вашингтон.

Според взгляда на Пекин Китай може да измести водения от САЩ ред не чрез пряка конфронтация, а като издържи по-дълго и се адаптира по-добре от Съединените щати и с течение на времето убеди все по-голям брой държави, че китайското лидерство предлага по-легитимна основа за международния ред. В стратегическите изчисления на Си така наречената "капан на Тукидид" може да бъде избегната именно защото се очаква Съединените щати да отслабнат вътрешно, преди някакъв катастрофален конфликт да стане неизбежен. В подкрепа на тези предположения стои убеждението на Пекин, че Китай може да успее по начини, по които неговият съветски аналог не е успял: докато Съветският съюз се провали, защото се оказа неспособен да издържи икономическата и идеологическата борба, необходима за победа над САЩ, Китай, като се възползва от "социализма с китайска специфика", разполага с цивилизационната дълбочина, политическата устойчивост и икономическия динамизъм, необходими за изместване на американската хегемония и формиране на нов световен ред.

И все пак величествената история на Китай има едно фундаментално сляпо петно.

Успехът на възхода на Китай зависи в огромна степен от съществуващия ред за достъп до помощ, технологии, експертен опит и в крайна сметка до пазари. За разлика от Съветския съюз, Китай никога не е изградил всеобхватен алтернативен ред, способен да замести институциите, върху които се крепи международната система, ръководена от САЩ. Вместо това той разчита на отвореността на съществуващия ред, като постепенно оспорва неговите правила и институции отвътре. В резултат на това колкото повече Китай успява да отслаби либералния ред, който е позволил неговия възход, толкова по-голям е рискът той да подкопае самите основи, от които все още зависи собственото му процъфтяване.

Китайското ръководство не е напълно незапознато с мащабните икономически изкривявания, които е предизвикал възходът на страната, задвижван от износа. През последните месеци водещи китайски икономисти и бивши представители на централната банка се обединиха около идеята, че основното икономическо предизвикателство за Китай е недостатъчното вътрешно търсене. Те твърдят, че моделът на растеж на Китай, задвижван от инвестициите, е довел до излишни спестявания, слабо потребление на домакинствата и хроничен недостиг на търсене. В техните публикации се очертава все по-широк консенсус, че ако доходите на китайските домакинства не се повишат и потреблението не започне да играе по-голяма роля в растежа, Китай ще продължи да генерира излишно производство и излишни спестявания, като по този начин поддържа огромни излишъци по текущата сметка и засилва зависимостта си от чуждестранното търсене.

Въпреки това китайските икономисти мълчат по въпроса за зависимостта на Китай от готовността на чуждестранните пазари да поемат излишната му продукция и спестявания. Много от техните чуждестранни колеги, напротив, достигат до сходна вътрешна диагноза, но също така посочват дълбоките международни последици от небалансираната икономика на Китай. Например, Майкъл Петис, икономист, базиран в Пекин, отдавна твърди, че потиснатото потребление и излишните вътрешни спестявания са принудили Китай да изнася както стоки, така и капитал, което налага на други икономики – исторически, преди всичко на Съединените щати – да поемат китайските излишъци чрез търговски дефицити и приток на капитали.

Европейските анализатори сега разширяват този аргумент към ЕС. Като пренасочва излишното китайско производство към европейските пазари – практика, която беше ускорена от усилията на САЩ да намалят зависимостта си от китайския внос – Пекин би могъл да изложи ЕС на нарастващ натиск за деиндустриализация и дефлационна конкуренция. Ако не се обърне внимание на тази динамика, тя ще доведе до по-висока безработица, задълбочаване на социалните неравенства и нарастваща икономическа несигурност, което ще подхрани подкрепата за националистически и крайнодесни политически движения в цяла Европа.

Механизмите, които поддържаха възхода на Китай, ограничават бъдещото му развитие.

Подходът на Пекин вече ускори протекционистките реакции както от страна на САЩ, така и от страна на Европа. Във Вашингтон се оформи двупартиен консенсус относно необходимостта да се намали зависимостта от китайските вериги за доставки и да се противодейства на ефектите от субсидирания излишен капацитет на Китай. А в Брюксел Европейската комисия определи настоящото състояние на икономическите отношения между ЕС и Китай като "неустойчиво". Европа в момента обмисля мащабни координирани мерки, насочени към справяне с предизвикателството, което представлява Китай, в системно отношение.

Дори страни извън Запада започват да следват този пример. Докато се конкурира със Съединените щати в високотехнологичните индустрии, Китай продължава също така да подкрепя агресивно ниско- и среднотехнологичното китайско производство, което ограничава растежа на страни като Бразилия, Индия, Индонезия и Турция. Това вече доведе до политически реакции: Индия разширява инструментите за търговска защита и механизмите за проверка на инвестициите по отношение на китайските фирми, а Бразилия и Турция засилват антидъмпинговите разследвания и обсъждат защитни мерки за стратегическите промишлени сектори. Подобни тенденции могат да се наблюдават и в Индонезия, където политиците все по-често се стремят да намалят зависимостта от вносни китайски промишлени стоки и да укрепят вътрешните вериги на добавена стойност.

Колкото повече Пекин се стреми да увеличи индустриалното си господство, толкова повече подхранва протекционизма, стратегиите за намаляване на риска и фрагментацията на същата тази международна икономическа система, която е позволила неговия възход. Икономическият модел на Китай сега изглежда заклещен в самоподсилващо се противоречие: механизмите, които поддържаха неговия изключителен възход, едновременно пораждат международната съпротива и системната фрагментация, които ще ограничат бъдещото развитие.

Досега Пекин отхвърляше опасенията на САЩ и Европа като опит да се обвини Китай за собствените им икономически затруднения. Китайските официални лица твърдят, че търговският излишък на страната не е резултат от вътрешни дисбаланси, а от истински сравнителни предимства и доброволен избор на западните потребители и предприятия. От тази гледна точка западната съпротива срещу китайската индустриална експанзия е просто напразен опит да се попречи на необратима промяна в глобалния баланс на силите. Посланието е недвусмислено: САЩ и Европа трябва да се приспособят към възхода на Китай, вместо да се опитват да го ограничават.

Отговорът на Пекин отразява един фин, но значителен опит да се трансформира идентичността на Китай: от антихегемонична сила, която оспорва съществуващия ред, към де факто хегемоничен актьор, търсещ приемане на новата йерархия, която е наложил. Но очакването на Пекин, че останалият свят ще се примирява безкрайно с все по-задълбочаващата се зависимост от китайския промишлен капацитет, е нереалистично. Ако Китай продължи по сегашния си курс, съпротивата срещу неговата индустриална хегемония само ще се засили. В най-добрия случай Китай може да забави неизбежното приспособяване, като направи диверсификацията извън китайските вериги за доставки по-скъпа за търговските си партньори. Същевременно Пекин може да се опита да подкопае подкрепата за по-строги търговски и инвестиционни политики, като използва достъпа до огромния си вътрешен пазар и мобилизира чуждестранни фирми и политически групи, които продължават да се възползват от икономическото сътрудничество с Китай.

Все пак, въпреки нарастващия натиск върху европейските икономики, за Европа може да се окаже по-трудно, отколкото за Съединените щати, да се противопостави на Китай. Както твърдят Майкъл Петис и Енрико Фардела, Европейският съюз остава структурно уязвим към продължаващото поемане на китайските дисбаланси. Еврозоната съчетава икономики с износен излишък, като Германия и Нидерландия, с икономики в Южна Европа, които са по-зависими от вноса, което създава разминаване в интересите по отношение на икономическите отношения с Пекин. По този начин Китай може да превърне външното си икономическо влияние във вътрешни политически раздори в Европа. Перспективата за ответни мерки срещу силно изложени сектори – не на последно място германската автомобилна промишленост, но също така и секторите на луксозните стоки, машиностроенето и високотехнологичното производство – допълнително отслаби способността на Европа да приеме последователна икономическа стратегия спрямо Китай.

Стремежът на Пекин към глобално индустриално господство вероятно ще се окаже саморазрушителен.

Нарастващият спор между Брюксел и Пекин отразява необходимостта от по-добра европейска стратегия. Европейската комисия все повече се стреми да укрепи капацитета си за управление на външните дисбаланси и за защита на икономическата стабилност на Европа. Китай обаче разглежда продължителния достъп до европейския пазар като стратегически жизненоважен. Докато Съединените щати предприемат стъпки да ограничат достъпа на Китай до своя пазар и да намалят стратегическата си зависимост от китайския внос, Европа се превръща в последното голямо място за изхвърляне на китайските излишъци. Ако търговските дисбаланси с Китай продължат, те ще продължат да генерират дълг и да ускоряват деиндустриализацията, като ускоряват политическата фрагментация, която вече е видима на целия континент.

Трябва да се отбележи, че Пекин не е останал напълно безразличен към тези опасения. Той многократно е обещавал да засили вътрешното търсене, въведе ограничени мерки за подкрепа на потреблението и смекчи част от дипломатическите си послания, за да успокои чуждестранните правителства и инвеститори. Все пак тези корекции остават твърде скромни, за да променят основния проблем: Китай продължава да дава предимство на производството пред потреблението, на индустриалната политика пред доходите на домакинствата и на разширяването на износа пред истинско вътрешно пребалансиране.

По този начин Китай рискува да задълбочи зависимостта си от външното търсене на излишъците си точно в момента, когато светът става все по-малко склонен да ги поема. По този начин стремежът на Пекин към глобално индустриално господство вероятно ще се окаже саморазрушителен. Вместо да улесни плавния преход към пост-американски ред, той може дори да подкопае глобалните условия, които са поддържали възхода на Китай. Най-неотложното предизвикателство, пред което е изправено китайското ръководство, може би не е как да надмине Запада, а как да възстанови баланса в икономиката си, преди светът да го принуди да го направи.

Ако Европа и Съединените щати решително възстановят контрола си върху външните си сметки, Китай ще се сблъска с фундаментално ограничение: външните пазари за излишната му продукция ще бъдат затворени. Малко вероятно е другите развити икономики да предложат алтернативни пазари, докато повечето развиващи се страни нямат финансовия капацитет да поддържат необходимите дефицити. При такива условия Китай рано или късно ще бъде принуден да преконфигурира икономическия си модел у дома.

По принцип това би могло да доведе до най-конструктивния резултат за всички страни. Успешната преориентация на модела на растеж на Китай би изисквала значителен трансфер на доходи към китайските домакинства, което би стимулирало потреблението, би намалило вътрешните неравенства и би направило растежа по-малко зависим от износа и индустриалните инвестиции. Тези политики на преразпределение биха гарантирали, че по-голяма част от ползите от икономическия растеж ще отиват при обикновените домакинства, а не при предприятията, местните власти и секторите, облагодетелствани от държавата. Парадоксално, за да гарантира дългосрочното благоденствие на своя народ, Китайската народна република може би ще трябва отново да стане по-социалистическа: този път не чрез социализиране на производството, а чрез социализиране на благоденствието.

Такава промяна би облекчила и напрежението със Съединените щати и Европа, би намалила глобалните дисбаланси и би отслабила логиката на икономическия национализъм на Пекин, основан на принципа "обеднявай съседа си". На практика обаче промяната на икономическия модел на Китай би била огромно начинание. Освен това, за да увеличат значително доходите на домакинствата като дял от БВП, китайските лидери би трябвало да намалят съответно ресурсите, контролирани понастоящем от предприятията и местните власти, промяна, която би била икономически и политически скъпоструваща за Пекин.

Ако непосредственият проблем на Пекин е как да убеди света да продължи да поема неговите излишъци, то дългосрочното му предизвикателство е да намери път към просперитет, който вече не зависи от тях. Ако непосредственият въпрос за Съединените щати и Европа е как да възвърнат контрола над външните си баланси и да възстановят производствените си икономики, то тяхната собствена дългосрочна задача е да разберат как да ангажират Китай в предефинирането на неговия възход по начин, който е по-съвместим с устойчив международен ред.

В крайна сметка бъдещето на глобалната икономическа стабилност може да зависи от готовността на Китай да преосмисли логиката, която е стояла в основата на неговия възход. От 1949 г. насам антихегемонистичната стратегия на Китайската комунистическа партия е била изключително успешна в преобразуването на международната обстановка и създаването на пространство за необикновения възход на Китай – постижение, коренящо се преди всичко в упорития труд, дисциплината и издръжливостта на китайския народ. Историята обаче ни дава поучителен урок. Великите сили се изправят пред опасност, когато престанат да разглеждат успеха като резултат от случайността и усилията и започнат да го възприемат като израз на историческата съдба. Ако Пекин попадне в този капан и откаже да се вслуша в предупрежденията на Запада, това ще предизвика ожесточена търговска война, която ще остави света в много по-лошо състояние, а мечтата за националното възраждане на Китай – в руини.