Русия атакува Киев, най-малко шестима ранени

Шестима души са били ранени в среднощната руска ракетна атака по украинската столица Киев, предаде Франс прес, като се позова на кмета на града Виталий Кличко.

Най-малко пет експлозии отекнаха в тази нощ в Киев, след като властите предупредиха за руска ракетна атака.

Сирените за въздушна тревога завиха няколко минути след първата експлозия.

"Врагът атакува столицата с ракети. Моля, останете на безопасни места", написа в Телеграм ръководителят на Киевската градска военна администрация Тимур Ткаченко, цитиран от БТА.

От юни насам Киев е обект на масирани удари, извършвани с все по-голям брой ракети, особено балистични, които са по-бързи и по-трудни за прехващане. При атака с безпрецедентен мащаб през нощта на 1 срещу 2 юли в столицата на Украйна загинаха 30 души.

Днешната нова атака последва удари с украински дронове по петролна инфраструктура в Русия, както и по пристанището Таганрог в южната част на страната.