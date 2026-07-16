Масирана руска атака с балистични ракети срещу Киев, дронове срещу Харков

Украинската столица Киев е подложена на масирана руска атака с балистични ракети в първите часове на деня, обяви кметът на града Виталий Кличко, цитиран от Ройтерс.

Той уточни в приложението Телеграм, че е била ударена складова база в западен квартал, като отломки от дронове са паднали на отсрещния бряг на река Днепър. Там е възникнал пожар. Огнената стихия е била локализирана. Пожар е възникнал и в друг поразен при ударите склад в друг квартал на града, но той е бил изгасен от пожарникарските екипи.

Според информация на украинските военновъздушни сили към Киев са били насочени още ракети.

В същото време Харков, вторият по големина град в Украйна, е обект на руски атаки с дронове, обяви тамошният кмет Игор Терехов, цитиран от Франс прес.

По думите му са нанесени удара в най-малко три квартала.

В Одеса също е била обявена въздушна тревога и после се е чул взрив.

(БТА)