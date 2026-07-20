Песков: Русия остава отворена за диалог с Европа

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви пред журналисти, че Русия би приветствала разговор между държавния секретар на САЩ Марко Рубио и външния министър Сергей Лавров.

Евентуален разговор между двамата може да се осъществи по време на срещата на Асоциацията на страните от Югоизточните Азия (АСЕАН) в Манила тази седмица.

Рубио, който е в Манила от 19 до 23 юли, каза през уикенда, че е готов да се срещне с Лавров в кулоарите на срещата.

В отговор на въпрос дали е възможно да бъде проведен такъв разговор, говорителят на Кремъл посочи, че Москва гледа благоприятно на евентуална среща между двамата висши дипломати.

“Контактите през министерствата на външните работи и дипломатическите канали са, разбира се, основно от техническо естество, но ако има контакт на ниво министри, ние със сигурност бихме го приветствали“, каза Песков пред журналисти, цитиран от ТАСС.

Говорителят все пак подчерта, че през последните дни между Кремъл и Белия дом не е имало контакти.

Диалог с европейските страни

По време на брифинга с журналисти Песков добави, че страната му остава отворена за диалог с европейските страни, тъй като никога не се е стремяла да прекъсне връзките.

"Ние никога не сме инициирали прекъсване на отношенията“, каза той.

Сходна е и ситуацията с Близкия изток.

“Към момента няма конкретни уговорки за телефонен разговор между руския президент Владимир Путин и новия върховен лидер на Иран Моджтаба Хаменей, но Путин е отворен за подобни контакти”, добави говорителят на Кремъл.

По-рано ирански източник съобщи пред ТАСС, че първият международен контакт на Моджтаба Хаменей може да бъде телефонен разговор или среща с Путин.

Моджтаба Хаменей стана върховен лидер на Иран след смъртта на баща си Али Хаменей, настъпила в резултат на ракетни удари, нанесени от Съединените щати и Израел срещу Ислямската република.