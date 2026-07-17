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Песков за "руската намеса" в изборите: Тръмп се позовава на недоказана информация

Той отбеляза, че разследванията показват, че няма намеса на Русия

17.07.2026 | 14:10 ч. 3
Снимка:БГНЕС/EPA

Снимка:БГНЕС/EPA

Президентът на САЩ Доналд Тръмп, говорейки за Русия като за предполагаема "заплаха" за изборите в страната, се позовава на недоказана и необоснована информация на американските разузнавателни служби. 

В същото време резултатите от официалните разследвания, проведени в самите Съединени щати, според Кремъл са показали, че Москва не е замесена в каквато и да било намеса в изборния процес. Това заяви на брифинг говорителят на руския президент Дмитрий Песков, цитиран от ТАСС.

"Президентът на САЩ се позовава на анонимна и недоказана информация, предоставена от американските специални служби“, каза Песков.

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Представителят на Кремъл допълни, че всички разследвания, проведени от Вашингтон, "са стигнали до извода, че Русия по никакъв начин не е оказвала влияние върху изборите в Съединените щати".

По-рано президентът Доналд Тръмп обяви, че е разсекретил разузнавателна информация, която според него показва китайска намеса в изборите в САЩ — възобновявайки дългогодишните си атаки срещу изборната сигурност, въпреки оценката на американските разузнавателни служби, че няма доказателства Пекин да е променил резултатите от изборите през 2020 г., на които Тръмп загуби срещу Джо Байдън, предадоха световните агенции.

В речта си президентът твърди, че машините за гласуване в САЩ са „изключително изложени“ на намеса от чуждестранни противници, включително Русия, Китай и Иран.

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Песков руската намеса изборите Тръмп позовава недоказана информация
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