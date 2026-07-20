След инцидента с пътник, засмукан през прозореца: Ryanair похвали целия си екип

Екипът ни за обслужване на клиенти е в постоянен контакт със семейството. Кабинният екипаж и пилотите се справиха феноменално и успешно върнаха самолета в Солун. Това заяви Главният финансов директор на Ryanair Нийл Соран след като пътник едва не беше засмукан през счупен прозорец по време на полет.

От авиокомпанията заявиха, че поддържат постоянен контакт със семейството на пострадалия и оказват пълно съдействие на разследването.

Инцидентът стана по-рано този месец на полет от Солун до Меминген, край Мюнхен, изпълняван от дъщерната компания Malta Air с Boeing 737. След повреда в двигателя части от него разбиват акрилен прозорец, а пътникът Любиша Карович е засмукан с главата напред извън самолета. Съпругата му Светлана Гъркович успява да го задържи, като го хваща за краката, а с помощта на още двама пътници го издърпват обратно в кабината, съобщава The Guardian.

Главният финансов директор на Ryanair Нийл Соран похвали действията на екипажа, който успял безопасно да върне самолета в Солун. По думите му всички пътници и членове на екипажа са напуснали машината без сериозни наранявания.

Той уточни, че засега е рано да се говори за евентуално обезщетение, тъй като разследването все още не е приключило.

Миналата седмица американският Национален съвет за безопасност на транспорта (NTSB) обяви, че поема разследването на инцидента. От Ryanair приветстваха решението и заявиха, че съдействат напълно на разследващите, като техни представители вече работят на място.

Соран увери още, че няма основания пътниците да се притесняват за безопасността на самолетите на компанията

По думите му нито Федералната авиационна администрация на САЩ (FAA), нито Европейската агенция за авиационна безопасност (EASA) са изисквали промени в експлоатацията на флота.

"Работим по най-високите европейски стандарти за авиационна безопасност. Разполагаме със сравнително млад флот и сме напълно уверени в неговата поддръжка. От създаването на Boeing 737 са извършени стотици милиони полети с този модел, който остава сред най-безопасните самолети в света", заяви той.

Освен за инцидента, Соран коментира и новата европейска система за влизане и излизане (Entry/Exit System – EES), според която гражданите на държави извън ЕС трябва да предоставят пръстови отпечатъци и снимка при преминаване на границата. Според него това значително е удължило времето за паспортен контрол на редица натоварени летища.

По думите му британските туристи трябва да бъдат подготвени за по-дълго чакане през летния сезон, а Ryanair настоява летищата временно да могат да преустановяват използването на системата в пиковите периоди. Компанията посочи като най-засегнати летищата в Лисабон, Тенерифе Юг, Мадрид, Лансароте, Аликанте, Малага, Милано Бергамо, Милано Малпенса, Верона, Париж Бове, Берлин, Кьолн, Франкфурт-Хан, Краков и Будапеща.

Междувременно Ryanair отчете спад на нетната си печалба с 34% до 538 млн. евро през тримесечието, приключило в края на юни. Компанията обясни по-слабия финансов резултат с удвояването на цените на самолетното гориво вследствие на войната с Иран, като посочи, че 20% от необходимото гориво не е било защитено чрез хеджиращи договори.

Въпреки това броят на превозените пътници е нараснал с 6% - от 57,9 млн. до 61,3 млн., докато средната цена на билетите е намаляла с 6% заради по-слабото търсене и по-късните резервации на фона на конфликта в Близкия изток.

Оперативните разходи на авиокомпанията са се увеличили с 11% до 3,81 млрд. евро, а приходите - с 1% до 4,38 млрд. евро. Соран допълни, че евентуална продажба на конкурентната easyJet може да намали капацитета на пазара и да ускори процесите на консолидация в европейския авиационен сектор.