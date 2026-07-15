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Никой от стюардите на Ryanair не помогнал на мъжа, засмукан от спукания прозорец на самолет

Разследването на случая се ръководи от Република Северна Македония, на чия територия е станал инцидентът

15.07.2026 | 16:26 ч. 11
Никой от стюардите на Ryanair не помогнал на мъжа, засмукан от спукания прозорец на самолет

Никой от стюардите на самолета не ни помогна. Това разказа жената на 61-годишния сърбин Любиша Карович, който беше засмукан от счупен прозорец на самолетна нискотарифна компания. Инцидентът стана миналия петък, по време на полет от Солун за германското летище Меминген, когато изглежда част от двигателя на самолета се откъсва, пробива единия люк и предизвиква декомпресия.

"Около 40 минути след началото на полета чух невероятно силен трясък. Дори не знам как да го нарека. Никога в живота си не бях чувала нещо по-силно. Обърнах се към него и видях, че част от тялото му вече беше всмукана през прозореца. Жената, седяща до него, го държеше за ръката. Скочих да ѝ помогна, но просто нямахме сили. Не успяхме да го издърпаме от прозореца. Тогава дойде един мъж от другата страна на пътеката и заедно успяхме да го вкараме обратно в салона," казва Светлана Гъркович пред Reuters, цитирана от БНТ.

Кадри от борда на самолета разпространени от BBC показват как двете жени държат краката на мъжа, докато останалите пътници седят по местата си с кислородни маски. По пътеката и около тях не се вижда никой от екипажа на самолета.

"Всички бяха съсредоточени върху собственото си оцеляване... Всички стюарди бяха в предната част на самолета и носеха кислородни маски. Никой не дойде да ни помогне. Една стюардеса се приближи към мен едва след като кацнахме обратно в Солун", разказва Гъркович и добавя, че е мислила само, че ако им е писано да загинат, ще загинат заедно.

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Мъжът й три пъти губи съзнание по време на инцидента и в момента се възстановява в болница от сериозни травми на главата и горната част на тялото.

Разследването на случая се ръководи от Република Северна Македония, на чия територия е станал инцидентът. В него участват Националният съвет за транспортна безопасност на САЩ и Агенцията за авиационна безопасност на Европейския съюз. Гръцки прокурор също е започнал разследване. Самолетът все още се намира в Гърция.

От нискотарифния превозвач само потвърдиха, че по време на полета е имало пробойна в прозореца и отказаха да коментират докато тече разследването.

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